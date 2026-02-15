Consulta la portada correspondiente al día 16 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- ¿Cuál es el menú del día más barato de Cáceres? Diez euros de precio durante dos semanas
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia