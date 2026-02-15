Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Craiova

Rumanía investiga un accidente de circo en el que resultó herido un acróbata español

Se valora un posible incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral

Espectáculo de circo.

Espectáculo de circo. / Archivo

EFE

Bucarest

Las autoridades rumanas han abierto una investigación por un posible incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral en relación con el accidente en un circo que sufrió anoche un acróbata español, según informó este domingo a EFE una fuente policial.

El artista circense, de 39 años, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de cuatro metros durante un espectáculo, y tuvo que ser trasladado a un hospital en la zona de Craiova, en el suroeste de Rumanía.

"Ayer, durante el espectáculo, nuestro compañero Hugo sufrió un grave accidente. Queremos asegurarles que se encuentra bien, hospitalizado, bajo supervisión médica y que la situación está controlada", anunció el Circo Bellucci este domingo en un comunicado.

La empresa ha asegurado que todos sus espectáculos "son fruto de la dedicación de artistas y profesionales del circo, que asumen los riesgos inherentes a este sector".

Noticias relacionadas

"Desafortunadamente, como en cualquier actividad de alto nivel, pueden surgir accidentes o imprevistos. Esto fue lo que ocurrió en nuestro caso", añadió el comunicado.

TEMAS

