Consulta la portada correspondiente al día 17 de febrero de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- El embalse de Alange es muy particular y no se llena igual que los demás
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Mérida se prepara para un triple empujón industrial con 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos
- García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
- Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida