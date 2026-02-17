¿Derivará la actividad del Teide en una erupción? Cinco preguntas y respuestas para entender la actividad sísmica de Tenerife

Tras una semana de temblores en la isla – todos ellos imperceptibles– son muchas las elucubraciones que han surgido ante el miedo a una reactivación volcánica en la isla de Tenerife. Más aún cuando en la noche del lunes, mientras los isleños tomaban las calles para disfrutar del carnaval, al volcán le volvieron a sonar las tripas.

Tratamos de dar respuesta a través del conocimiento científico actual a algunas de las cuestiones más repetidas en los últimos días:

1.¿Esta actividad derivará en una erupción?

La pregunta del millón. Esta actividad no está directamente relacionada con precursores de una erupción. Sí, por el contrario, tiene que relación con el propio sistema volcánico de la isla y su actividad normal. Por tanto, no se espera que estos enjambres puedan producir una erupción a corto o medio plazo. Esto no significa que mañana no pueda empezar una crisis sísmica, con indicadores mucho más evidentes, que derive en una erupción. Sin embargo, por el momento, no es así.

2.¿Es normal que ocurran tantos terremotos en Tenerife?

La actividad sísmica que se está registrando en Tenerife es la normal para una isla volcánicamente activa. El Teide está vigilado desde 2003, pero la calidad y el número de instrumentos que hay ahora vigilándolo son mucho mayor, lo que también facilita que se estén pudiendo registrar pequeños movimientos que antes pasaban desapercibidos. Muchos volcanes e islas volcánicas alrededor del mundo muestran esta actividad de manera sostenida.

3.¿Cómo sabremos si habrá una erupción en Tenerife?

La isla avisará. Históricamente, el vulcanismo de la isla ha estado asociado a señales muy nítidas previas a una erupción. Entre ellas, la más clara son los temblores que pueden ocurrir entre días y meses antes de que ocurra un evento de este tipo en Tenerife. Por ejemplo, antes de la erupción del Chinyero (1909), los tinerfeños estuvieron notando temblores muy fuertes durante un año.

4.¿Qué está originando estos terremotos?

Aunque el sistema volcánico de Tenerife es muy complejo de estudiar y entender, la hipótesis principal que barajan los científicos es que tanto terremotos, como la deformación y la emisión de dióxido de carbono tenga relación con un aumento de la acumulación de gases volcánicos en el sistema hidrotermal. En este sentido, los científicos explican que los gases están ascendiendo desde el magma profundo.

5.He escuchado que se ha detectado deformación en Las Cañadas, ¿qué significa?

En efecto, los científicos han encontrado una deformación de apenas dos centímetros en el entorno de Las Cañadas del Teide. Las primeras hipótesis apuntan a que es la acumulación de gases y la presión que están ocasionando en el sistema hidrotermal lo que podría estar deformando esta parte del volcán. En todo caso, la deformación es pequeña y avanza muy lentamente. Mientras en Tenerife ha crecido dos centímetros en tres años, la semana previa al volcán Tajogaite La Palma registró 30 centímetros de deformación.