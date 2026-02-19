Seísmo
Un segundo terremoto en cuatro días sacude a 16 municipios de Almería
Tras el temblor de magnitud 4,3 del lunes, el IGN ha registrado un nuevo seísmo en Tabernas, Almería, esta vez de 2,8, afectando a distintos puntos de la provincia
EP
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 en la escala de Richter con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, que ha sido sentido en otros 16 municipios de la provincia.
Se trata de la misma zona donde el pasado lunes se registró un seísmo de magnitud 4.3 que fue sentido además en las vecinas provincias de Murcia, Granada y Jaén y que sumó hasta 15 réplicas provocando once llamadas a los servicios de emergencias 112 Andalucía: ocho desde Almería, dos desde Granada y una desde Jaén.
Según la información de la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 23.38 horas de este miércoles de forma superficial en este pueblo de la comarca de Los Filabres, si bien se ha sentido además en otros 16 de municipios almerienses.
El seísmo, de carácter superficial, se ha producido en un municipio de esta comarca almeriense y ha sido sentido con distinta intensidad en varios puntos del territorio.
En Tabernas, Gérgal y Vera, el movimiento sísmico se ha percibido con intensidad III.
También se ha registrado intensidad II-III en Bacares, Lubrín, Líjar, Senés y Pechina, según la información disponible.
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- El restaurante de Mérida sin carta que solo sirve menú degustación consigue un Sol de la Guía Repsol
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- El barrio de Cáceres que levantó sus casas gracias a piedras traídas con grandes poleas desde La Montaña
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Empleo público en Cáceres: estas son las plazas para el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación
- El Ayuntamiento de Plasencia recaudará en enero casi 7.000 euros por los mercadillos
- Chefpan ya tiene nuevo dueño y será Ponzano, un gastrobar en la zona emergente del tardeo de Cáceres