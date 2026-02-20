Consulta la portada correspondiente al día 21 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
- Nueve apartamentos en pleno centro de Cáceres: 'Hacen falta viviendas, pero no a cualquier precio
- Los bomberos barajan todas las hipótesis sobre el suceso que ha obligado a desalojar la Biblioteca Central de Cáceres, incluso una broma
- Plasencia, a la espera del estreno de 'El Conseguidor' para verse en la gran pantalla
- Las afueras de Carrasco: el barrio que fue arrabal de Cáceres y hoy brilla con el Bazar Nieves, la china más cacereña
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura