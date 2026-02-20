La NASA mantiene el despegue de Artemis II para el 6 de marzo

La NASA informó este viernes que mantendrá la ventana de lanzamiento de Artemis II -que marcará el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo- para el viernes 6 de marzo después de "un muy exitoso día ayer", cuando terminó sin mayores contratiempos la segunda prueba general con combustible.

Directivos de la agencia federal estadounidense subrayaron que el llenado del tanque se realizó con éxito, lo mismo que la simulación del conteo, aunque con algunos percances menores.

Según la NASA, aprendieron mucho del ensayo general, "implementando algunas correcciones en aspectos como los sellos de la interfaz de desconexión rápida, reemplazando algunos filtros del sistema de tierra y analizando varios aspectos de cómo implementar el ensayo general". "En general, todas esas correcciones funcionaron bastante bien ayer", aseguró la agencia federal estadounidense.

La NASA aclaró que pese al éxito del ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal), la ventana del lanzamiento del 6 de marzo aún depende de otras pruebas técnicas de la cápsula Orion y su poderoso cohete Space Launch, instalados desde febrero en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, en el centro de Florida. Detalló que demostraron con éxito las actividades de cierre del módulo de la tripulación, como también la cuenta regresiva del lanzamiento.

La misión llevará alrededor de la Luna a cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman; los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover; y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen. Los tripulantes ya han iniciado el periodo de cuarentena previo al despegue para esta misión, que tendrá una duración aproximada de diez días y no contempla el alunizaje.

Se trató de la segunda prueba en frío de la misión Artemis II tras fallos en la primera que impidieron el lanzamiento de la misión con ventanas de despegue en febrero. La misión, que representará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.