Tragedia
Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud
Los hechos se han producido en la madrugada de este sábado y se investigan como un accidente laboral
Laura Carnicero
Un trabajador de una subcontrata de Adif de unos 60 años ha fallecido en la madrugada de este sábado, por causas que se desconocen por ahora, mientras realizaba operaciones de mantenimiento nocturno en la línea del AVE, en el entorno de la estación de tren de AVE de Calatayud (Zaragoza).
Según han confirmado fuentes de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y de la Policía Nacional, el trágico suceso se ha producido en torno a las 6 de la madrugada y se investiga como un accidente laboral, ya que el fallecido se encontraba en su horario de trabajo y desarrollando sus labores habituales con la máquina de gran tonelaje con la que solía trabajar.
Desde el Gobierno de Aragón han indicado que hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del 061, agentes de la Policía Local de Calatayud, de la Policía Nacional y también técnicos de Adif. Fuentes policiales han explicado que el trabajador ha ido a manipular la máquina y allí ha fallecido. No había testigos. El cuerpo ha sido encontrado en la vía y por el momento se desconocen las causas de la muerte. Hasta la zona de los hechos se está desplazando ahora un inspector de trabajo para investigar lo sucedido.
Asimismo, el cuerpo será trasladado para practicársele la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Mientras continúe la investigación como accidente laboral, la máquina de gran tonelaje estará precintada por orden policial.
Según fuentes sindicales, el fallecido trabajaba para la empresa Azvi, subcontrata de Adif dedicada al mantenimiento de líneas ferroviarias.
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Carlos Cuerpo y María Guardiola, entre los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Más de 70 personas, excluidas del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en Plasencia
- Las afueras de Carrasco: el barrio que fue arrabal de Cáceres y hoy brilla con el Bazar Nieves, la china más cacereña
- La crisis interna del PSOE en Extremadura obliga a aplazar un foro de debate con Ibarra sobre el rumbo del partido