Consulta la portada correspondiente al día 23 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Más de 70 personas, excluidas del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en Plasencia
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Una promoción de apartamentos en plena Ribera del Marco de Cáceres gana viviendas con un cambio de ordenación: había 415 proyectados
- Reformar un piso en Cáceres ya cuesta hasta 1.200 euros por metro cuadrado: 'Sale más barato comprar apartamentos ya preparados
- Daniel Holguín, actor de Cáceres: 'Siento un amor profundo por mi ciudad
- El restaurante familiar con Solete Repsol en Sierra de Gata con menú gourmet por 25 euros
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA