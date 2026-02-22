España se prepara para adelantar el reloj: el horario de verano ya tiene fecha en 2026

La primavera no solo traerá días más largos y temperaturas más suaves. También marcará uno de los ajustes más conocidos del calendario: el paso al horario de verano. En 2026, España efectuará este cambio en la madrugada del domingo 29 de marzo, cuando a las 02:00 los relojes deberán adelantarse hasta las 03:00.

Este gesto, que apenas lleva unos segundos en dispositivos digitales, obliga todavía a modificar manualmente relojes analógicos y aparatos que no están conectados a internet. Más allá del trámite doméstico, el movimiento del reloj tiene implicaciones sociales, económicas y hasta biológicas que siguen generando discusión.

Una medida con más de un siglo de historia

España aplica esta modificación horaria desde 1918, siguiendo una práctica que se extendió por distintos países europeos con la intención de optimizar el aprovechamiento de la luz solar. La llegada del horario estival suele coincidir con jornadas más extensas, menos precipitaciones en amplias zonas del país y un aumento progresivo de las temperaturas.

El objetivo tradicional ha sido adaptar la actividad diaria a las horas de luz natural, favoreciendo el ahorro energético y la actividad económica en las últimas horas de la tarde. Sin embargo, en los últimos años han surgido voces que cuestionan si esos beneficios siguen siendo tan claros como en el pasado.

Un debate que no se apaga

Cada semestre, con el cambio de hora, regresa la controversia. Algunos ciudadanos consideran que el horario de verano mejora la conciliación y fomenta el ocio al aire libre gracias a tardes más luminosas. Otros, en cambio, subrayan los posibles efectos negativos sobre el descanso y los ritmos biológicos, especialmente en niños y personas mayores.

La discusión ha trascendido el ámbito social y ha llegado a la política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó en octubre la intención de proponer ante la Unión Europea el fin de los cambios estacionales de hora, una cuestión que también ha sido objeto de análisis en otros países miembros.

Noticias relacionadas

Por ahora, no obstante, el calendario sigue su curso habitual. Así que conviene recordarlo: en la madrugada del 29 de marzo de 2026, España dormirá una hora menos. Un pequeño ajuste que, año tras año, sigue despertando un gran debate.