Se busca a 13.000 personas que tienen hepatitis C y no lo saben: "El reto es que nadie quede fuera del sistema"

Según datos del Ministerio de Sanidad, desde la llegada de los antivirales de acción directa (AAD), cerca de 172.000 pacientes con hepatitis C han sido tratados en España. Sin embargo, se estima que todavía hay alrededor de 13.000 personas que no han sido diagnosticadas y, por lo tanto, no saben que tienen la enfermedad. Es ahí donde los expertos ponen el foco: en la importancia de continuar trabajando en la búsqueda activa de estos pacientes.

Los especialistas, explica el doctor José Luis Calleja, del Servicio Digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), cuentan con el 'Decálogo de Eliminación de la Hepatitis C', un documento que establece los requisitos que deben cumplir los hospitales para avanzar de forma estructurada hacia la eliminación de la enfermedad. Este marco proporciona a los centros "una hoja de ruta clara, con criterios definidos y orientaciones prácticas que facilitan la implementación de medidas eficaces".

"El reto es consolidar los modelos que funcionan, extender las buenas prácticas y reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y comunidades autónomas para localizar a las personas aún no diagnosticadas y garantizar que ningún paciente quede fuera del sistema. La eliminación es un objetivo alcanzable, pero exige continuidad, colaboración y compromiso sostenido", señala por su parte el doctor Javier Crespo, Investigador del Instituto de Investigación de Valdecilla (Santander).

Experiencias de hospitales

Este ha sido uno de los temas principales abordados en la masterclass 'Juntos, comprometidos por la eliminación del VHC', organizada por la compañía biofarmacéutica AbbVie durante el 51 Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que acaba de celebrarse en Madrid. Durante el encuentro, se compartieron diversos casos de éxito puestos en marcha en diferentes hospitales de España que han contribuido a facilitar el diagnóstico y tratamiento de personas con hepatitis C, especialmente aquellos que pertenecen a grupos de población vulnerables.

En la ponencia 'Estrategias de automatización para la detección del VHC: resultados y aprendizajes', la doctora Gloria Sánchez-Antolín, de la Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital Río Hortega (Valladolid) comentó cómo la automatización de la detección de la hepatitis C en el laboratorio puede convertirse en una herramienta clave para avanzar en la eliminación y compartió los resultados obtenidos en práctica real.

"Este enfoque permite pasar de un modelo oportunista a uno proactivo, reduciendo la dependencia del azar o de la sospecha clínica individual. Los resultados en pacientes con alteración de las pruebas hepáticas han sido muy relevantes: se ha logrado detectar una tasa de hepatitis C claramente superior a la observada en la población general, poniendo de manifiesto que este grupo concentra un elevado número de infecciones ocultas que hasta ahora escapaban al diagnóstico", señala la doctora Sánchez-Antolín.

Población vulnerable

Además, la doctora Gema Romero Herrera, Coordinadora de la Consulta de Hepatología del Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva), presentó los resultados de un proyecto de colaboración entre el Servicio de Hepatología y la Especialidad de Atención Primaria de dicha área sanitaria, para establecer una interconexión directa entre ambas especialidades con el objetivo de externalizar la atención y el tratamiento de la hepatitis C fuera del entorno hospitalario.

"Este proyecto ha permitido llegar a población vulnerable con escaso o nulo contacto con el sistema sanitario. Se ha podido brindar atención descentralizada a numerosos pacientes, tanto en el ámbito de Atención Primaria, como en la consulta especializada hospitalaria", ha detallado.

Los profesionales destacaron, asimismo, que estas estrategias no solo impactan en la detección del VHC, sino que refuerzan el diagnóstico y la prevención de otras patologías hepáticas. "La automatización del diagnóstico ha demostrado que es viable, reproducible y altamente eficaz y eficiente dentro del sistema público de salud. El estudio de pacientes con alteración de las transaminasas va más allá de la búsqueda de personas con hepatitis C. Los pacientes con hepatitis C negativa, también deben ser estudiados por enfermedades hepáticas de otro origen que también son susceptibles de control y de tratamiento cuando es posible", insiste la doctora Gloria Sánchez-Antolín.