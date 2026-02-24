Consulta la portada correspondiente al día 25 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- ¿Por qué le gusta tanto a Cáceres el sushi? Otro nuevo restaurante especializado se prepara para abrir
- Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
- Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
- Cáceres combate la escasez de viviendas con decenas de nuevas promociones
- La calle con más establecimientos cerrados por metro cuadrado de Plasencia está a un paso de la plaza Mayor
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
- El bar bazar de Cáceres