Consulta la portada correspondiente al día 27 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal
- De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres
- Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso