Consulta la portada correspondiente al día 1 de marzo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
- Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen
- Jamón ibérico, quesos y embutidos: la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes exhibirá lo mejor de la provincia de Cáceres
- La Guardia Civil investiga a 44 personas por falsedad documental en centros de limpieza de Cáceres
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- El barrio cacereño de El Perú: un viaje a los recuerdos de Tinín Acedo y sus entrañables negocios