Consulta la portada correspondiente al día 2 de marzo de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Cáceres se prepara para el Campeonato de España de Duatlón: restricciones de tráfico y recomendaciones para los ciudadanos
- El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Un coche Minits, calcinado en Cáceres: la Policía Científica investiga las causas del incendio
- Cáceres: cortes de pelo para chicos a 7 euros y tardeo en La Latina
- Cáceres vivió una madrugada de violencia tras el cierre de La Madrila