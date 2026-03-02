Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 2 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 2 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 11, 15, 18, 20, 30, 46. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8416993, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Los dueños del circo clausurado en Badajoz: 'Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas
- Fotogalería | Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Un reducto del queso de autor de los pastores, en Plasencia gracias a Amado Charra
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril