Consulta la portada correspondiente al día 04 de marzo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- A las seis en Ruyme': cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la 'generación Blackberry' y los polos Flash (o Flax)
- Fotogalería | Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Persecución y detención en Cáceres: dos hombres ingresan en prisión por un robo con fuerza en una vivienda de la zona del Ceres Golf
- El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un 'arma de doble filo
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres
¿Tienes una banda de música? Endesa PLAY abre convocatoria: tu oportunidad de saltar del local de ensayo a los grandes escenarios
Ofrecido por
Nuevo Volvo EX30, el SUV compacto premium eléctrico con diseño de inspiración escandinava que apuesta por el lujo y la calidad
Contenido ofrecido por