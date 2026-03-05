Consulta la portada correspondiente al día 6 de marzo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- El exalcalde de Casar de Cáceres, Rafa Pacheco, renuncia al acta de concejal y se retira de la primera línea política
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- El Ayuntamiento de Plasencia registra un aumento de personas sin hogar en situación de calle, que llega ya a las 20
- La nueva estrategia del Ayuntamiento de Cáceres para reflotar el pequeño comercio
- Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata