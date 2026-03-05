El patinete se erige en herramienta de la nueva delincuencia: "Facilita la huida, hay que controlarlo"

Una de las razones principales para establecer un registro de VMP, así como la obligatoriedad del seguro, es la seguridad. "El patinete se ha convertido en una parte esencial en la comisión de algunos delitos y es necesario controlarlo", explican fuentes policiales de seguridad urbana.

"Facilita la huida del que perpetra una tipología de delitos muy clara como los tirones de bolsos, robos de relojes o incluso agresiones. No es lo mismo huir corriendo que motorizado sobre ruedas, aunque la velocidad sea inferior a la de un ciclomotor. Por eso hace falta poder tener constancia de que ese patinete existe y poder identificar su matrícula como cualquier otro vehículo".

Además, la mecánica del vehículo, más simple y económica que la de coches o motos, permite 'trucar' los motores con mayor facilidad para conseguir que alcancen velocidades cercanas a las de un ciclomotor. Hace dos semanas, por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a un hombre en La Rioja por manipular el motor de su patinete.

El 'atracador del patinete'

Hay varios casos conocidos de delincuentes que hacen del VMP su herramienta y también su símbolo. A principios de 2025 fue detenido en Granada un varón de 35 años conocido como "el atracador del patinete", porque siempre perpetraba los delitos con este vehículo. Atracaba principalmente gasolineras y fue detenido como presunto autor de nueve delitos de robo con violencia e intimidación.

Su modus operandi era siempre el mismo. Llegaba al establecimiento montado en un patinete eléctrico de color negro, ocultaba su rostro con una mascarilla o un pasamontañas, entraba armado con un cuchillo de 20 centímetros, amenazaba a los empleados con el arma y se apoderaba del dinero de la caja registradora. Luego salía tranquilamente del establecimiento y huía en el patinete.

El último ha tenido lugar en la provincia de Alicante. La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí detuvieron el mes pasado a tres varones, de entre 19 y 29 años, acusados de varios robos con violencia, robos con fuerza y diversos hurtos que cometían en establecimientos de hostelería de la comarca de la Vega Baja alicantina.

A tiros

Además de utilizar los patinetes para huir, el grupo también robaba los vehículos que luego usaban para atracar. A una de sus víctimas le fracturaron la tibia para hacerse con él. En junio de 2025, en Barcelona, una banda juvenil disparó a un joven en la pierna para robarle el VMP que les debía servir para cometer delitos. "Eso, con un registro previo, es más difícil que pase; ahora mismo un patinete anónimo es perfecto para acciones delictivas. Si está matriculado, se denuncia el robo y ya no es un vehículo limpio", señala la policía.

Delitos aún más graves se han diseñado con el patinete como elemento central. El pasado mes de agosto, la Policía Nacional detuvo en Málaga a dos sicarios suecos (uno de ellos menor de edad) que se dirigían a cometer un asesinato por encargo. Ambos se desplazaban en uno de estos VMP ataviados con pasamontañas. Viajaron desde Gotemburgo a finales de julio y permanecieron en la Costa del Sol como célula durmiente, haciendo turismo, hasta que en agosto recibieron un paquete que contenía los patinetes con los que debían desplazarse hasta el lugar del crimen y huir después con facilidad.

La policía española, en colaboración con las autoridades suecas y la Europol, consiguió abortar el plan que, según esas mismas fuentes, "es muy propio de otras organizaciones como la Moccro Mafia neerlandesa, que recluta a chicos muy jóvenes, algunos menores de edad que no podrían conducir un coche, para cometer los delitos más graves, como los de sangre".