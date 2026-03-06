Consulta la portada correspondiente al día 7 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- Alfonso Serrano y Francisco Baz piden permanecer en sus huertos de Cáceres hasta septiembre para recoger sus cosechas
- María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
- Vox da portazo al PP y volverá a votar en contra de la investidura de María Guardiola este viernes
- Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
- Mérida ofrece alojamiento y gastronomía a los seguidores del Atlético de Madrid y Real Sociedad que viajen a Sevilla
- Cortada al tráfico la céntrica plaza Obispo Amadeo de Plasencia por una avería de agua
- Unicaja reúne en Cáceres a 250 trabajadores para analizar el Plan Estratégico 2025-2027