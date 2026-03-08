Consulta la portada correspondiente al día 9 de marzo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- Santa Cruz de la Sierra, el corazón que late al ritmo de la Montaña Sagrada de Extremadura
- Un accidente en la A-5 mantiene la circulación cortada en sentido Madrid: habilitan desvíos por la N-V y otras carreteras
- Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Miguel Ríos antes de su concierto en Cáceres: 'Volver a Extremadura, comer lo que la tierra ofrece y sentir el efecto dulce del aplauso. Es una buena vida para mí
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña