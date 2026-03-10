Muere a los 89 años el periodista Raúl del Pozo, cronista político y escritor

El periodista Raúl del Pozo, una de las voces más reconocidas del columnismo español, ha muerto a los 89 años de edad. Fue un cronista parlamentario y analista político de referencia en diferentes programas de radio y televisión. Desde 1991 fue columnista del diario 'El Mundo', donde adquirió relevancia con la columna 'El ruido de la calle'.

Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Cuenca) fue reportero, enviado especial, corresponsal en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires ('Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente'.También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Gran cronista y escritor

Fue uno de los grandes cronistas de la política y la vida española de las últimas seis décadas, con una prosa muy personal, castiza y afilada. Además de periodista, publicó varias novelas y reportajes y recibió algunos de los premios más prestigiosos del oficio, lo que le situó como "una de las prosas de platino" del periodismo español.

Recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita por sus crónicas en 'El Mundo' y reconocimientos como Premio Premio González-Ruano de Periodismo y el Premio Mariano de Cavia. Además de periodista, destacó como escritor y ensayista, con cinco novelas publicadas -'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire)-- y tres libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.

Las primeras informaciones apuntan a un fallecimiento ligado al deterioro de su salud en los últimos tiempos, propio de su avanzada edad, sin que por el momento se hayan dado más detalles sobre la causa concreta. Con su muerte, el periodismo en España pierde a uno de sus últimos grandes columnistas de referencia, cuya mirada sobre la política y la calle marcó a varias generaciones de lectores.