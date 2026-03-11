Consulta la portada correspondiente al día 12 de marzo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Familia, amigos y compañeros de Robe piden respeto tras un 'circo' con su imagen en Plasencia
- Una escultura recrea al Robe de la portada de 'Yo, minoría absoluta' en Plasencia
- Galería | Esculturas Robe
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Los apicultores alertan de una situación ‘catastrófica’ tras dos meses de lluvias