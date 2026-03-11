SUCESOS
Detenido en Madrid un prófugo internacional buscado por secuestro que llevaba más de 20 años oculto con identidad falsa
El detenido llevaba una doble vida en España, donde había participado en varios hurtos
Héctor González
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un prófugo internacional reclamado por las autoridades de Perú por un delito de secuestro cometido en 1999. El arrestado llevaba más de dos décadas oculto bajo una identidad falsa en España, donde residía desde el 2004.
La investigación se inició en diciembre, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de una denuncia tramitada a través del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos. En ella se alertaba de que un hombre conocido en nuestro país por varios hurtos podría estar utilizando una identidad falsa y ser, en realidad, un fugitivo reclamado internacionalmente.
A partir de esa información, los investigadores comprobaron que sobre el tipo pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición emitida por las autoridades peruanas. Para confirmar su verdadera identidad, los agentes solicitaron el cotejo de sus huellas dactilares. De esta forma, la Policía Científica confirmó que, efectivamente, se trataba de la misma persona reclamada por Perú.
Tras ello, fue detenido el pasado 26 de enero y puesto a disposición judicial para iniciar los trámites de su extradición. Según la investigación, el detenido había llevado durante años una doble vida. Mientras en España se dedicaba a cometer pequeños hurtos, en su país de origen había formado parte de una organización criminal dedicada al secuestro y la extorsión de personas relacionadas, en muchos casos, con el tráfico de drogas.
Los hechos por los que era buscado en su país natal se remontan a abril de 1999. En aquella ocasión, el fugitivo, junto a otros miembros de la organización, simuló ser agente policial y, armado con armas de fuego, secuestró a un hombre y a dos familiares. Las víctimas permanecieron retenidas durante nueve días mientras los captores exigían el pago de una elevada suma de dinero a cambio de su liberación.
