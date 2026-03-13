Consulta la portada correspondiente al día 14 de marzo de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los restos óseos hallados en Hornachos pertenecen a Francisca Cadenas
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- Así se construyó el viaducto del Almonte: técnicas innovadoras para un puente de alta velocidad
- Uno de los detenidos confiesa ser autor de la muerte de Francisca Cadenas y exculpa a su hermano
- Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
- José Antonio Meneses, hijo de Francisca Cadenas: 'Se va a hacer justicia