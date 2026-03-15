Consulta la portada correspondiente al día 16 de marzo de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia
- Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
- Para desayunar fuerte o improvisar un buen tapeo, nuevo bar en Mérida llamado El Rancho
- Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos
- Un mes y medio para iniciar las obras de mejora en el Mirador de la Memoria del Valle del Jerte, en Cáceres
- Los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas llegan al juzgado de Villafranca entre insultos y gritos
- La noticia fue un alivio, pero ahora empieza el duelo': la familia de Francisca Cadenas habla tras la confesión del crimen
- Los bomberos de Badajoz guardan un minuto de silencio en honor a Francisca Cadenas, madre de uno de sus agentes