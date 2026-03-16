Consulta la portada correspondiente al día 17 de marzo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia
- Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes: 'Valdefuentes, buen pan, buen vino, buen queso y mejor gente
- Una nueva fregona ideada en Plasencia promete reducir lesiones en muñecas, hombros y espalda
- De monjas encerradas a nueva plaza pública en Mérida: otra vida para un convento
- La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
- Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos
- De las antiguas Casas del Parchís a nuevo complejo residencial de Cáceres
- Los bomberos de Badajoz guardan un minuto de silencio en honor a Francisca Cadenas, madre de uno de sus agentes