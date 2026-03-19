Svetoslav Petrov, camionero al que han robado gasoil en la AP-7: "En solo 10 minutos te vacían el depósito y te roban hasta 3.000 euros"

Svetoslav Petrov es búlgaro, tiene 60 años y lleva 30 dedicado al transporte internacional. Trabaja para una empresa valenciana de exportación de cítricos al resto de Europa, especialmente a Alemania. Parado en el Área del Montseny, muestra a EL PERIÓDICO el depósito de combustible de camión. El tapón está reforzado para que no se lo abran y le roben el gasoil: "Pero da igual, en Año Nuevo me lo perforaron y se llevaron 800 litros", explica a este diario en el Área de Servicio del Montseny, mientras muestra la soldadura de reparación del tanque.

Es el 'mal del camionero'. Los robos no son nuevos, pero en los últimos meses han repuntado. También han cambiado los objetivos de los delincuentes. Si antaño se centraban en robar mercancías (los conocidos como 'teloneros', porque se especializaban en levantar los telones o lonas de las cajas de los vehículos), ahora se han focalizado en el combustible.

"Cuando llego al sur de Francia o entro Cataluña, ya empiezo a temblar. Paro pero no duermo en las áreas de servicio por miedo a que me atraquen" — Darwin. Camionero que hace ruta internacional

El precio del gasoil oscila, a mediados de marzo de 2026, entre el 1,66 y 1,91 euros el litro. "Casi dos euros por litro. Tardan unos 10 minutos en vaciarte el depósito. A mí me quitaron 800 litros, pero en el tanque de un camión pueden caber entre 1.000 y 1.500. Hablamos de 2.000 o 3.000 euros en un ratito. Un dinero que yo no gano en un mes", resume.

Cierre de seguridad extra para la caja del camión; tampoco funciona porque lo cortan con una radial / DLF

Seguridad fallida

Svetoslav muestra cómo han fracasado todos los sistemas que su empresa ha implantado en su camión para evitar los robos: "Si te fijas, en el depósito hay un cierre de seguridad –explica–. La forma más habitual de robo pasa por desenroscar la tapa, introducir una manguera y aspirar". Sin embargo, si ven que no pueden abrirlo, directamente lo perforan. "La parte de la esquina que ves más brillante es la reparación –apunta–, porque abrieron un boquete para extraer el combustible". Respecto a la carga, muestra un cierre añadido de seguridad con el que bloquea la puerta de su camión. "Pero también lo cortan con una radial; los delincuentes van más preparados que nosotros".

En una esquina del depósito del camión de Svetoslav se aprecia la soldadura tras haber sido perforado / DLF

La empresa para la que trabaja Svetoslav se dedica a la exportación de fruta valenciana. "Además de la mercancía y el combustible –añade el transportista–, otra de las cosas que nos han robado en los últimos tiempos es el termógrafo". Una pieza que mide la temperatura y la humedad del compartimento de carga del camión: "El modelo que nosotros usamos cuesta unos 700 euros. No sabemos para qué lo roban, porque teóricamente debe estar identificado y no serviría para otros camiones, pero sospechamos que puedan vender las piezas".

El drama del autónomo

Las empresas son las que se suelen hacer cargo de los gastos derivados de los robos hasta que el seguro los cubre. Pero el drama es aún mayor cuando la víctima trabaja por cuenta propia. En España, más de la mitad de los camioneros son autónomos. Según los datos del Ministerio del Interior a 1 de marzo de 2026, de los 220.269 negocios de transporte, 144.949 son personas físicas. Es decir, el 65,8% son autónomos.

Pablo García, camionero murciano, cree que la única solución pasa por endurecer las penas / DLF

Usman es uno de ellos. El camionero, de origen marroquí, trabaja por cuenta propia llevando todo tipo de mercancías y explica que ya ha sufrido varios robos de combustible: "La mercancía va asegurada con la póliza del camión, pero del depósito de combustible no se hacen cargo. Ni del gasoil que se llevan, que puede subir a más de mil litros, ni de la reparación del depósito, que puede costar entre 700 y 1.000 euros".

"La mercancía va asegurada con la póliza del camión, pero no se hacen cargo ni del depósito de combustible ni del gasoil robado" — Usman. Camionero

En la misma situación se encuentra Darwin, camionero de origen ecuatoriano que también trabaja por cuenta propia: "Hago ruta internacional, pero cuando llego al sur de Francia o entro Cataluña, ya empiezo a temblar. Paro en las áreas de servicio a descansar, pero ni duermo por miedo a que me atraquen", cuenta a este diario en el Área de La Selva, una de las más conflictivas, según los camioneros consultados.

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¿Qué solución hay? Pablo García, camionero murciano que lleva más de 20 años en el sector y que en los últimos tiempos ya ha sufrido "tres intentos de atraco", afirma que cuando se detecta a los ladrones es "peor confrontarlos, porque te buscas la ruina". Según él, la solución pasa por "endurecer las penas". "Sabemos que muchos de estos delincuentes lo han hecho decenas de veces –subraya–, pero ni policía ni justicia hacen nada: entran por un lado y salen por el otro".