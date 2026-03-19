Quince mujeres piden investigar a Gérald Marie por abusos sexuales y vínculos con Jeffrey Epstein

Quince mujeres han solicitado a la justicia francesa que investigue a Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, por abusos sexuales, y han afirmado que disponen de pruebas de sus vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein. Dos de las mujeres -la británica Lisa Brinkworth, de 58 años, y la sueca Ebba Karlsson, de 56- entregaron una carta a la fiscal francesa Laure Beccuau en París.

"Lo que queremos que determinen los investigadores es la naturaleza del vínculo entre Epstein y Gérald Marie, y si estuvo implicado en alguna irregularidad con Epstein", declaró a AFP Brinkworth, que representa al colectivo Victorious Angels - We Rise. En su carta, a la que tuvo acceso AFP, las mujeres afirman poder aportar a la fiscalía "pruebas judiciales y correos electrónicos que demuestran la asociación entre Gérald Marie, Brunel y Epstein".

En su carta, a la que tuvo acceso AFP, las mujeres afirman que pueden ayudar a la investigación proporcionando "documentos judiciales y correos electrónicos" que demuestran la colaboración "entre Gérald Marie, Brunel y Epstein", y que los "vinculan" con las agencias "MC2 y E Model Management".

Acusaciones de agresión sexual

Brinkworth era periodista de la BBC e investigaba encubiertamente a agentes de modelos cuando el francés Gérald Marie, exdirector europeo de Elite Model Management, presuntamente la agredió sexualmente en público en Milán en 1998. La británica afirma que informó inmediatamente a sus superiores, quienes, según ella, le ordenaron no presentar una denuncia para no perjudicar la investigación periodística. Finalmente, presentó una denuncia en París en 2020 por agresión sexual.

Tres exmodelos, entre ellas Ebba P. Karlsson, se sumaron a su denuncia con acusaciones de violación y agresión sexual. Sin embargo, la investigación se cerró por prescripción en febrero de 2023.

Las 15 firmantes -procedentes de Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, que en la actualidad rondan o superan los 50 años- sostienen que la situación evolucionó desde el cierre del caso, porque la fiscalía de París abrió dos investigaciones generales sobre las acusaciones contra Epstein, una por trata de personas y otra por delitos financieros.

Relación con Epstein

La carta también menciona a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos acusado de violación de menores, que se suicidó en prisión en 2022. Asimismo, menciona a Daniel Siad, un reclutador de modelos francés contra quien Ebba P. Karlsson presentó una denuncia por violación en febrero. Su nombre aparece citado en más de 1.000 documentos de los archivos desclasificados del caso Epstein.

Karlsson explicó que Siad, a quien conoció en Suecia, le había prometido un trabajo en Mónaco y luego en Francia. Ella lo acusa de haberla violado en la sala de la piscina de una casa en Cannes (Alpes Marítimos). Luego afirma que él la llevó ante Gérald Marie, entonces director de Elite, una empresa fundada en 1971 en París por John Casablancas y Alain Kittler, conocida por haber representado a Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford. Durante su primer encuentro profesional, asegura que Marie la violó.

"Todas, excepto una, fuimos violadas o agredidas sexualmente en suelo francés", resumen las firmantes, señalando en particular que dos de ellas "eran menores de edad en el momento de los actos cometidos por Gérald Marie". Estas mujeres indican que también han presentado una demanda en Estados Unidos "para solicitar una investigación sobre el posible papel de los ejecutivos de la agencia de modelos -incluido Marie- en el suministro de jóvenes modelos a Epstein".