Consulta la portada correspondiente al día 22 de marzo de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
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- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- La pastelería La Casa del Goloso cierra en la calle Rodríguez Moñino de Cáceres pocos meses después de abrir
- El muerto en el accidente cerca de Mérida circulaba en un vehículo robado y en dirección contraria
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