Blancos de autoras: talento femenino en Rioja, Ribeiro y Penedès

Casa Gourmet presenta en una sola selección tres blancos donde el liderazgo femenino es estructural. Rioja, Ribeiro y Penedès dialogan a través de seis botellas —dos de cada vino— con un hilo conductor claro: proyectos en los que las mujeres marcan el rumbo técnico y estratégico. La propuesta está disponible por 44 euros, frente a un valor real de 70.

Esperanza Elías y su Rioja Vega 1882 Blanco 2024. / EL PERIÓDICO

Rioja Vega: precisión y proyección internacional

Rioja Vega 1882 Blanco 2024 nace entre la Sierra de Codés y el Ebro, combinando garnacha blanca y tempranillo blanco con vendimia nocturna y tres meses sobre lías. El resultado es un blanco de perfil técnico, con notas de heno, fruta de hueso y textura sedosa en boca.

Al frente del área técnica está Esperanza Elías, licenciada en Químicas y máster en Viticultura y Enología. Con más de 15 años dirigiendo la bodega, ha sido incluida de nuevo en 2026 en la lista ‘The Master Winemaker 100’ de The Drinks Business, que reconoce a los cien mejores enólogos del mundo. Su trabajo ha sido clave en la recuperación y puesta en valor del tempranillo blanco dentro de la denominación de origen calificada Rioja (DOCa), combinando rigor científico y visión contemporánea.

«Nosotros apostamos mucho por la tempranillo blanco. Me parece fabulosa, es una variedad con mucho potencial. Es de maduración corta, pero tiene una acidez natural maravillosa que te permite una crianza sana con lías al ir envolviendo esa acidez», explica Elías.

María Vidal y su Sanclodio 2024 . / EL PERIÓDICO

Sanclodio: interpretación atlántica con identidad propia

En el Valle del Avia, sobre suelos graníticos de sábrego, Sanclodio 2024 interpreta las variedades treixadura, godello, loureira y albariño desde la frescura atlántica. Vendimia manual y crianza sobre lías finas para un vino equilibrado, con matiz salino y final largo. Ha sido reconocido con Oro en la Guía Luis Paadín, 93 puntos Parker, 92 Peñín y 91 en la Guía de Vinos Gourmets.

Desde 2022 la bodega forma parte del grupo Matarromera, pero mantiene un perfil propio bajo la dirección enológica de María Vidal. Su filosofía combina tradición gallega e innovación tecnológica, con una elaboración artesanal que respeta el terroir de la margen derecha del Miño. Vidal lidera el equipo técnico gallego con una lectura precisa del viñedo y una defensa explícita del papel de la mujer en el sector.

«La DO Ribeiro es la más antigua de Galicia y poder formar parte de ella es un lujo. Abarca una extensión de viñedos dentro de las cuencas de los ríos Avia, Miño y Arnoya, que producen las uvas de las variedades tradicionales como son treixadura, torrontés, godello, loureira y albariño. El alma de Ribeiro son estas variedades», explica María Vidal.

Maria Piñol y su Anais Muscat 2024, / EL PERIÓDICO

U mes U: estrategia y equipo femenino en el Penedès

Anais Muscat 2024, elaborado con muscat y macabeo en viñedos de Font-Rubí y Torrelles de Foix, representa el perfil más aromático de la selección. Fermentado a baja temperatura para preservar pureza, despliega notas de piña, lima y flores blancas, con boca cremosa y fresca. Ha obtenido medalla de oro en los Premis Vinari 2024 y 2025.

El proyecto familiar U MES U cuenta con Maria Piñol al frente de la estrategia comercial y de marketing y con un equipo técnico formado por mujeres. Graduada en Negocios y Marketing Internacionales, con experiencia profesional en mercados como Singapur, India y Malasia, aporta al proyecto una clara vocación global y una mirada estratégica orientada a posicionar los vinos del Penedès en nuevos públicos internacionales. Certificación ecológica, vocación internacional y coherencia de marca definen una bodega que entiende el vino como proyecto colectivo y femenino.

«Detrás de un buen vino se suman muchos detalles y muchas decisiones, de la viña a la bodega, y muchas personas van dejando su huella», explica Maria Piñol.

Noticias relacionadas

El pack de blancos de autoras está disponible solo en Casa Gourmet, el e-commerce gastronómico del grupo Prensa Ibérica, especializado en vinos singulares y productos gourmet elegidos con criterio. Puede adquirirse a través de su web casagourmet.es y en su app.