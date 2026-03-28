El 'caso Noelia' impulsa a varios expertos a pedir más atención sobre los condicionante sociales de la salud mental

Noelia murió este jueves mediante la aplicación de la eutanasia a la que tenía derecho legal. Su decisión, por tanto, no ha sido fruto de un impulso, sino fruto de una trayectoria vital marcada por graves vivencias físicas y psicológicas. A partir de su caso, que además ha incluido una larga batalla legal de 20 meses para poder ejercer el derecho que tenía reconocido, muchos profesionales de la salud mental reclaman atender y entender mejor que las condiciones de vida son las que marcan fundamentalmente el camino hacia un trastorno o un malestar emocional.

Marc Olivella, Técnico de la Subdirección General de Adicciones y coordinador del Programa de Prescripción Social de la Secretaría de Salud Pública del Departament de Salut, pide exactamente esto: "No opinaré del caso concreto pero desde un punto de vista más abstracto, se trataría de que el sufrimiento sea motor de cambio social a nivel individual y colectivo, como una oportunidad para promover mucho más la salud y el bienestar". Olivella coordina el programa de prescripción social del Govern para incidir precisamente sobre los factores sociales que determinan la salud mental de las personas.

las causas y condiciones que tenemos las personas -más allá de nuestro ADN y nuestra individualidad- son nuestros determinantes sociales Marc Olivella — Técnico de la Subdirección General de Adicciones y coordinador del Programa de Prescripción Social de la Secretaría de Salud Pública del Departament de Salut

Noelia, como ya es conocido, sufrió episodios graves de agresión sexual. También tuvo que afrontar una adolescencia en un centro de acogida. Y procedía de una familia con problemas de salud mental. Sufrió un grave accidente al tratar de suicidarse, que le dejó secuelas incapacitantes crónicas. Y sus trastornos mentales no han podido ser aliviados ni han encontrado remisión médica.

El 80% de las causas no tiene origen médico

Olivella recuerda que existen informes de la OMS y de otros estudios que indican que el 80% de los problemas psíquicos no tienen su origen en cuestiones de salud, médicas. "Hay mucha evidencia científica desde hace años, de que los condicionantes están fuera del sistema sanitario, es decir, que las causas y condiciones que tenemos las personas -más allá de nuestro ADN y nuestra individualidad- son nuestros determinantes sociales", un concepto muy usado desde la salud pública. Y añade que no debería hacer falta llegar a casos extremos como el de Noelia para evidenciar lo que vemos en nuestras vidas diarias, y es que "lo que nos hace estar en malestar es el estrés del trabajo, las condiciones domésticas, familiares... que no son biomédicas".

El peso de la esperanza

José Manuel López, psiquiatra en el CSMA (Centro de Salud Mental y Adicciones) de Santa Coloma de Gramenet, reflexiona, a partir del caso Noelia y factores que no son biológicos: “La cuestión de la esperanza, por ejemplo, es fundamental. Y esto no se crea solo con pastillas o con técnicas psicoeducativas. Va más allá. Tiene que ver con relaciones, con la comunidad, con la sociedad y con las condiciones de vida". López subraya que cuestiones como el trauma son básicas: "Aquí en el centro de Salud Mental estamos todo el rato con esto, con cuestiones relacionales, familiares, de entorno, para generar una cierta esperanza, los traumas -y está claro que los antecedentes de abusos sexuales seguro que marcan- se juntan normalmente con situaciones del entorno y tienen muchísimo peso. El diagnóstico es solo un sedimento de todo esto". Olivella añade que muchas de lasa condiciones sociales que propician problemas mentales se superponen, y se trata de ejes de desigualdad que pueden ir desde la clase social, la diversidad funcional, la edad o el género.

Sobre la eutanasia y la vulnerabilidad

En países con regulación eutanásica como Holanda, psiquiatras de mirada comunitaria como Jim Van Os, alertan de una cierta resignación ante casos que llegan a esta petición de la eutanasia, en especial por parte de personas vulnerables: "Las solicitudes de eutanasia por motivos psiquiátricos han aumentado de forma acusada, con un incremento desproporcionado entre los adultos jóvenes y, más recientemente, entre los menores. El modelo neerlandés, presentado en otro tiempo a escala internacional como cuidadoso y equilibrado, está atrayendo ahora la atención por una razón distinta: la creciente incertidumbre sobre si la psiquiatría ha traspasado un límite que no puede justificar de manera coherente".

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La importancia del contacto humano

"Las conexiones sociales, tocarnos, abrazarnos, besarnos, generan oxitocina, endorfinas, generan salud, y las relaciones saludables son canalizadoras del estrés, porque cuando congeniamos con relaciones genuinas, de amistad, de amor, de comunidad, vecinales, nos alegramos", defiende la investigadora social Elisa Sala. A eso hay que añadir que la soledad no deseada -factor clave en salud mental- está relacionada con la ausencia de un propósito vital.