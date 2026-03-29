Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cáceres asegura uno de sus eventos más masivos: prórroga para el Mercado Medieval de las Tres Culturas en 2026 y 2027
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- El doctor Yelida Oyola 'Yeli' celebra su 60 cumpleaños con una gran fiesta de dos días en Cáceres
- La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos