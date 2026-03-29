Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital de CáceresFrancisca CadenasPrimarias en el PSOESíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026 / El periódico

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026 / El periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres asegura uno de sus eventos más masivos: prórroga para el Mercado Medieval de las Tres Culturas en 2026 y 2027
  2. La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
  3. Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical
  4. La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
  5. Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
  6. Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
  7. El doctor Yelida Oyola 'Yeli' celebra su 60 cumpleaños con una gran fiesta de dos días en Cáceres
  8. La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos

Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 30 de marzo de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 29 de marzo de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 29 de marzo de 2026

Fotogalería | Hermandad Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio de Mérida

Fotogalería | Hermandad Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio de Mérida

Sorteo Bonoloto del domingo 29 de marzo de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 29 de marzo de 2026

La Procesión de las Penas vuelve a las calles de Cáceres con su carga emocional intacta este Domingo de Ramos

Las zonas más destacadas del recorrido de la Procesión de las Penas están "muy pegadas al corazón monumental de Cáceres"

Las zonas más destacadas del recorrido de la Procesión de las Penas están "muy pegadas al corazón monumental de Cáceres"

La Procesión del Silencio de Cáceres muestra la nueva cara del palio de la Virgen este Domingo de Ramos

Tracking Pixel Contents