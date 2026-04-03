Calanda rompe la hora con el actor Antonio Resines como gran protagonista

Otro Viernes Santo vibrante. Unas horas después de que siete localidades del Bajo Aragón temblaran al son de tambores y bombos, el célebre actor Antonio Resines ha roto la hora en Calanda junto al calandino Joaquín Lahoz. A su primer toque en el gran Bombo Grande le ha sucedido el de miles de personas que, al unísono, han irrumpido el silencio en esta localidad a las 12.00 horas para simbolizar el temblor que se produjo cuando murió Jesucristo, según recoge el evangelio de San Mateo. Esta tradición también se vivió en la medianoche de este Jueves Santo en otros municipios de la Ruta del Tabor y el Bombo, como Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda o Urrea de Gaén.

Es tradición en Calanda que cada año rompa la hora una figura vinculada al ámbito cultural en recuerdo a Luis Buñuel, célebre cineasta nacido en el municipio turolense que inmortalizó esta tradición. En 2025, coincidiendo con el 125 aniversario de su nacimiento, el honor recayó sobre Diego Buñuel, su nieto. Antes lo hizo sobre otros personajes de la cultura como el también director de películas Nacho García Velilla.

Además de Resines, este Viernes Santo ha roto también la hora el calandino Joaquín Lahoz, fundador de la cofradía El Cristo Cruficificado y al que en Calanda se conoce como 'El Manzanas'. Lahoz, que según publicó Semana Santa Calanda en su cuenta de la red social Instagram toca el tambor desde los 13 años, adelantó que nunca olvidará esta ocasión y que la Semana Santa de 2026 será "muy especial para él". "No tengo palabras para dar las gracias. Sé que este momento se quedará grabado en mi memoria para siempre", expresó.

Emoción a flor de piel

En una plaza de España de Calanda, completamente abarrotada y teñida de morado por el color de las túnicas, Antonio Resines ha aparecido con gafas oscuras por el sol que hoy brillaba en esta localidad del Bajo Aragón y sonriente se ha situado delante del bombo gigante que preside este día la plaza. También ha asistido al emotivo acto, uno de los más icónicos de la Semana Santa aragonesa, el consejero de Medioambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco.

Ataviado también con la túnica morada y junto al alcalde de Calanda, Alberto Herrero, se ha hecho el silencio unos minutos antes de las 12.00 horas que marcaba el reloj de la plaza y ambos han posado para los fotógrafos delante del bombo gigante. Toda la plaza ha estado atenta a este momento hasta que se ha roto dos minutos después, cuando el alcalde ha dado la orden al bajar la vara de mando.

En el centro del bombo y durante un minuto seguido, Resines ha tocado con fruición el bombo, hasta que ha parado para sonreír y tomar fuerzas y volver a golpear con la maza durante dos minutos más cuando ha cejado y ha salido de la plaza acompañado por el citado hermano de la Cofradía del Cristo Crucificado, que este año ha sido la encargada de romper la hora el Viernes Santo.

En el camino de vuelta, Resines se ha llevado la maza y ha golpeado divertido en alguno de los bombos de los miles de cofrades que inundan la plaza de España de Calanda. Su espacio central en el bombo lo han ocupado rápidamente varios jóvenes que con gran energía han golpeado con ímpetu el cuero.

24 horas sin parar

En todo Calanda se ha podido escuchar el son de La Palillera que es uno de toques que marcan la historia de la Semana Santa de Calanda y es perfectamente reconocible. Este estruendo ha retumbado incesante bajo un sol de primavera que ha hecho brillar el satén o raso de las túnicas moradas que además se movían ondulantes con el suave viento que sigue soplando en todo Aragón.

Este sonido ensordecedor que golpea el pecho ha recordado al mundo la muerte de Cristo este Viernes Santo con el sincronizado toque de los bombos y tambores. Este momento marca, además, el inicio de más de 24 horas ininterrumpidas de redoble de tambores, una manifestación cultural profundamente arraigada que reúne a vecinos, cofradías y visitantes en un ambiente de gran emoción colectiva.

Una estampa icónica que el cineasta de Calanda, Luis Buñuel, difundió y dio proyección internacional a este momento culmen de la Semana Santa en varias películas como 'Nazarín' o 'Simón del desierto', que ha quedado inmortalizado.

Precisamente, en memoria a este ilustre calandino, hace cuatro años se inauguró una escultura del cineasta Luis Buñuel, en plaza de España, en la que aparece tocando el tambor, y es un homenaje a uno de los mayores difusores de la 'Rompida de la Hora' de Calanda.

El sonido continúa

Los tambores que han roto el silencio de Calanda este Viernes Santo a las 12.00 horas seguirán resonando hasta el sábado a las 14.00 horas. A las 18.00 horas de hoy, día 3 de abril, tendrá lugar la celebración de la Muerte del Señor y, a las 20.00 horas, la procesión de la Soledad. A las 23.00 horas se reanudarán los redobles. El sábado a las 9.00 horas tendrá lugar la procesión del Santo Entierro.

En Calanda, como en Alcorisa, los vecinos visten con túnicas moradas, mientras que en Alcañiz son de color azul y, en el resto de localidades, negras. Estas vestimentas se completan con el tercerol, una prenda que cubre la cabeza y cae hasta los pies.

Noticias relacionadas

En siete localidades de la Ruta del Tambor y el Bombo -Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén- se rompió la hora este jueves entre el las 23.55 horas y las 00.00 horas. Alcañiz es la única de la ruta en la queno se rompe la hora, pero se mantienen otras tradiciones en torno a la Semana Santa que reúnen a turolenses y visitantes.