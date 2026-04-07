Artemis finaliza el histórico recorrido lunar y se prepara para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra

Esta madrugada, la misión Artemis ha completado la parte más emocionante de su recorrido espacial. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido oficialmente en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra. También han sido los primeros terrícolas en observar con sus propios ojos la cara oculta de la Luna y un espectacular eclipse solar de casi una hora en pleno espacio. Tras finalizar este recorrido, en el que la nave ha llegado a situarse a apenas 6.400 kilómetros de la superficie lunar, ahora ha llegado el momento de emprender el camino de vuelta a la Tierra. La tripulación deberá realizar en las próximas horas varias maniobras para escapar de la órbita de la Luna y volver por fin a casa.

Este martes, en el sexto día de vuelo de la misión, la nave espacial Orión se alejará progresivamente del entorno gravitatorio de la Luna y comenzará su camino de regreso hacia la Tierra. Para ello, los astronautas tendrán que realizar maniobras como, por ejemplo, un encendido técnico de los motores. Este procedimiento formará parte de una serie de correcciones necesarias para asegurar que el vehículo se mantenga en la trayectoria correcta y los astronautas puedan tener un regreso preciso y seguro. Después, según estipula el programa, los astronautas llevarán a cabo varias comunicaciones con la sala de control para reportar todo lo que han observado durante esta última etapa cerca de la Luna. Y si todo va bien, después de completar sus tareas podrán descansar.

En los próximos días, la tripulación evaluará su capacidad para hacer frente a erupciones solares, construir un refugio y protegerse ante peligros espaciales

Cronograma de la misión

El miércoles, la atención se centrará en realizar pruebas prácticas relacionadas con la seguridad y el control de la nave. En primer lugar, la tripulación pondrá a prueba su capacidad de reacción ante posibles eventos de radiación intensa, como tormentas solares. Para ello, utilizarán los recursos disponibles a bordo con el fin de construir un refugio improvisado que les protegerá en caso de emergencia. Este tipo de ensayos será fundamental para futuras misiones más largas en el espacio profundo. Además, se recopilarán datos sobre los niveles de radiación dentro de la nave. Hacia el final del día, los astronautas asumirán temporalmente el control manual de la nave y ejecutarán diversas maniobras, evaluando diferentes modos de orientación y comprobando cómo responde el sistema en situaciones reales.

Imagen que muestra el recorrido de la misión Artemis.

El jueves, el último día completo en el espacio, estará dedicado principalmente a la preparación del regreso. La tripulación repasará todos los procedimientos relacionados con la reentrada en la atmósfera y el amerizaje, además de mantener comunicación con el equipo de control en tierra para resolver dudas. Se realizará otra maniobra de corrección de trayectoria para asegurar que todo siga el curso previsto. También se llevarán a cabo pruebas adicionales, incluyendo sistemas alternativos en caso de fallo del inodoro y evaluaciones de prendas de compresión diseñadas para mitigar efectos físicos al volver a la gravedad terrestre. Los astronautas medirán su cuerpo, evaluarán la comodidad de estas prendas y completarán cuestionarios que ayudarán a mejorar futuros diseños.

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La misión tiene previsto regresar a la Tierra la madrugada del sábado (hora peninsular española) con un amerizaje en las aguas del Pacífico

Finalmente, el viernes estará enfocado en el retorno seguro a la Tierra. Se ejecutará la última corrección de trayectoria para garantizar que la cápsula siga el camino adecuado. La tripulación reorganizará el interior de la nave, guardará el equipo y se colocará nuevamente los trajes espaciales. Posteriormente, el módulo principal se separará del módulo de servicio, dejando expuesto el escudo térmico que protegerá la nave durante la reentrada, cuando se alcanzarán temperaturas extremadamente altas. Tras superar esta fase crítica, se desplegarán varios sistemas de paracaídas en secuencia para reducir la velocidad de forma controlada. Finalmente, alrededor de las dos de la madrugada del sábado (hora peninsular española), la cápsula con los astronautas amerizará en el océano, donde equipos especializados estarán listos para recuperar a la tripulación y dar por concluida la misión.