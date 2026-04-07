Los médicos de paliativos denuncian una falta de recursos "inaceptable" con miles de personas en España sin acceso a una atención adecuada

Menos de la mitad de las personas que necesitan cuidados paliativos específicos los reciben en nuestro país. La realidad "es clara: miles de personas en España no tienen acceso a una atención paliativa adecuada y a tiempo", denuncia este martes denuncia este martes la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). Además, advierte de que las diferentes normativas y los planes actualmente vigentes "no garantizan en la práctica los cuidados paliativos integrales a todos los pacientes con enfermedad avanzada, independientemente de su patología".

Los datos así lo evidencian, señala SECPAL en un comunicado, ya que la dotación de recursos "es insuficiente en la mayoría de los casos y claramente inaceptable en muchos otros, y esta prestación ni siquiera se contempla en muchas enfermedades incurables y progresivas". La sociedad científica realiza estas consideraciones tras el debate generado en los últimos días sobre la atención al final de la vida y el caso de Noelia Castillo, que a los 25 años decidió acogerse a la eutanasia tras un accidente que la dejó parapléjica y con dolor crónico.

La contraposición

"En primer lugar, creemos conveniente señalar que es erróneo e inadecuado plantear una ley de cuidados paliativos como contraposición a la ley de eutanasia, argumentando la necesidad de una norma estatal para evitar 'que la opción de morirse' sea 'la única'. Desde SECPAL hemos insistido en múltiples ocasiones en que no es apropiado situar la atención paliativa y la eutanasia en el mismo plano conceptual ni presentarlas como un dilema en el que ambas opciones son comparables, contrarias o excluyentes entre sí", indica la sociedad.

"Si bien siempre hemos defendido que lo adecuado y oportuno habría sido garantizar previamente el acceso universal a los cuidados paliativos para dar respuesta a las necesidades de la inmensa mayoría de la población, plantearlos como alternativa opuesta a la eutanasia genera confusión y puede aumentar la desprotección de los pacientes y sus familias", añaden los médicos.

Acompañamiento

Dicho esto, reiteran que no existirá nunca "el libre derecho a decidir ni se dignificará el proceso de morir mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan garantizado un acompañamiento integral y de calidad que alivie su dolor físico, emocional, social y espiritual, siendo los cuidados paliativos un derecho reconocido, pero no una realidad para todos los ciudadanos que los necesitan".

"A menudo la atención paliativa llega tarde (cuando llega), su integración en el sistema sanitario no es completa y existe una gran heterogeneidad entre comunidades", señala SECPAL

SECPAL enfatiza: "a menudo la atención paliativa llega tarde (cuando llega), su integración en el sistema sanitario no es completa y existe una gran heterogeneidad entre comunidades, incluso a veces dentro de un mismo territorio". Existen comunidades con mejores recursos y otras "con carencias muy significativas, lo que se traduce en inequidades, especialmente acusadas en algunos casos, en el acceso a esta prestación esencial para garantizar una atención adecuada ante la enfermedad avanzada y los procesos de final de vida".

Legislación autonómica

En estos momentos, desgrana, 12 comunidades autónomas disponen de legislación específica sobre la materia: Andalucía (2010), Aragón (2011), Navarra (2011), Canarias (2015), Baleares (2015), Galicia (2015), País Vasco (2016), Comunidad de Madrid (2017), Asturias (2018), Comunidad Valenciana (2018), Cantabria (2018) y La Rioja (2025). Además, se cuenta con una Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos cuya aplicación "no ha sido suficiente para evitar que las desigualdades y diferencias en el acceso a esta prestación persistan".

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La sociedad científica aclara que, más allá de esa Estrategia, actualmente no existe en España una ley nacional de cuidados paliativos, una reivindicación histórica del colectivo. "Dicha ley debe estar convenientemente dotada y contemplar la prestación de cuidados paliativos en todos los niveles asistenciales, desde la Atención Primaria -garantizando que los profesionales dispongan de una adecuada formación y del tiempo necesario- hasta los equipos especializados para situaciones que, por su complejidad, requieren intervenciones específicas", concluye la sociedad.