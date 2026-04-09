El envejecimiento dispara los casos de Parkinson: el número de pacientes se ha duplicado en España en los últimos 14 años

Más de 200.000 españoles tienen la enfermedad de Parkinson, con una incidencia anual cercana a los 10.000 nuevos diagnósticos. Además, España presenta una situación "especialmente alarmante": actualmente ya ocupa uno de los primeros puestos en número absoluto de casos (es el noveno país con más casos en el mundo) y, según las previsiones epidemiológicas, en 2050 será el país con mayor prevalencia por habitante, con cifras cercanas a los 850 casos por cada 100.000 personas. Desde 2012 el número de pacientes con la enfermedad se ha duplicado.

Son datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) con motivo de la conmemoración, este sábado, del Día Mundial del Parkinson. La enfermedad ya es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente en el mundo y la que mayor incremento está experimentando en términos de prevalencia, discapacidad y mortalidad. En las últimas dos décadas, en todo el mundo, la carga global del Parkinson -medida en años de vida ajustados por discapacidad- ha aumentado más de un 80%, mientras que el número de fallecimientos se ha duplicado.

Actualmente, más de 12 millones de personas viven con esta enfermedad en todo el mundo, cifra que podría alcanzar los 25,2 millones en 2050, lo que supone un incremento superior al 110%. El envejecimiento de la población es el principal factor que explica este aumento, pero no el único, dicen los neurólogos. "Sabemos que también influyen otros factores genéticos y ambientales", señala el doctor Álvaro Sánchez Ferro, Coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN.

Previsible aumento

Lo que está claro es que el previsible aumento de casos en las próximas décadas tendrá un impacto muy significativo en los sistemas sanitarios, añade. "Es prioritario no solo impulsar la investigación de tratamientos más eficaces, sino también mejorar la planificación de recursos y fomentar estrategias de prevención basadas en hábitos de vida saludables", incide el neurólogo.

La edad media de debut de la enfermedad de Parkinson es alrededor de los 60 años, con ligero predominio en varones

La edad media de debut de la enfermedad es alrededor de los 60 años, con ligero predominio en varones. Su prevalencia aumenta con la edad: del 2% de la población en mayores de 65 años asciende hasta el 4% en mayores de 80 años. Pero los especialistas recuerdan que no es una enfermedad exclusiva de mayores: un 15% de los pacientes presentan una enfermedad de inicio temprano, es decir, que debuta antes de los 45 años y tienen una mayor probabilidad de tener un componente genético o familiar en comparación con las formas de inicio tardío.

Mutaciones genéticas

La SEN explica que existen mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad que podrían explicar un 30% de las formas familiares y hasta un 5% de las formas esporádicas. Pero, aunque cada vez se identifican más variantes genéticas asociadas al Parkinson, menos del 10% de los casos son claramente hereditarios.

La exposición a pesticidas y contaminantes, el sedentarismo o el mal control de factores vasculares pueden tener a llegar mucha influencia en el desarrollo de la enfermedad

A pesar de que la edad es el principal factor de riesgo, y que también puede influir en la genética, los neurólogos señalan que cada vez se encuentra una mayor evidencia sobre la importancia que pueden llegar a tener en el desarrollo de la dolencia aspectos como la exposición a pesticidas y contaminantes, el sedentarismo o el mal control de factores vasculares.

Los síntomas

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas, es decir, de las neuronas encargadas de producir dopamina, lo que provoca una disminución de este neurotransmisor en los circuitos cerebrales implicados en el control del movimiento, detallan los especialistas. Entre los síntomas motores más característicos, el temblor en reposo, rigidez, bradicinesia (lentitud extrema de los movimientos voluntarios) y/o la inestabilidad postural.

En España existe un retraso medio de entre uno y tres años desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico

Sin embargo, los síntomas no motores -también presentes en la mayoría de los pacientes, como trastornos del sueño, depresión o deterioro cognitivo- pueden preceder incluso años al inicio de los síntomas motores. De hecho, hasta en un 30% de los casos, la depresión puede ser una de las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad.

La heterogeneidad clínica de la dolencia contribuye a que "un porcentaje significativo" de casos permanezca sin diagnosticar en las fases iniciales, apunta la SEN. Se estima que en España existe un retraso medio de entre uno y tres años desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico.

Los fármacos

Si se habla de los tratamientos actuales para la enfermedad son principalmente sintomáticos. Existen fármacos dirigidos a restaurar o modular la función dopaminérgica, técnicas como la estimulación cerebral profunda o los ultrasonidos focales de alta intensidad para pacientes que no responden a los tratamientos convencionales, además de intervenciones no farmacológicas, como la fisioterapia o la terapia ocupacional, importantísimas para mejorar la calidad de vida de los enfermos, señala la SEN.

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La investigación se centra ahora en el desarrollo de terapias modificadas de la enfermedad, como la terapia génica, la inmunoterapia y las terapias celulares. "Hay un ensayo fase 3 con un fármaco que elimina una de las proteínas que se acumulan en la enfermedad y Japón ha autorizado de forma condicional (no es una autorización definitiva) el primer tratamiento basado en células madre. Estamos ante un cambio significativo en el abordaje terapéutico al permitir ir a los mecanismos que producen la enfermedad en lugar de limitarse al control sintomático", zanja el doctor Sánchez Ferro.