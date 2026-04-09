Transportes asocia los retrasos en atender al Alvia a que 112 no informó de su ubicación

El Ministerio de Transportes asocia los retrasos en atender a los pasajeros del Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero a que el servicio de 112 no informó de la ubicación de este tren, pero sí del Iryo, el primero del que se recibieron llamadas, según han informado a EFE fuentes del departamento de Óscar Puente.

El informe preliminar de la Guardia Civil, elaborado el 28 de marzo, sostiene que existió una "importante confusión inicial" debido al volumen de llamadas de emergencia y todas ellas "se confundieron como relacionadas con el accidente del tren Iryo".

Secuencia del 112 Andalucía

Estas fuentes señalan que el 112 de Andalucía, a las 19 horas, 44 minutos y 51 segundos, un minuto después de la colisión, ya conocía la gravedad del accidente y la localización del tren Iryo.

Quince segundos más tarde, el 112 también recibió información de que hay heridos de gravedad en otro tren distinto, señalan desde Transportes.

Las fuentes subrayan que, cuando se realiza una llamada al 112 desde un móvil, el teléfono puede enviar automáticamente la ubicación exacta al centro de emergencias mediante el sistema AML (Advanced Mobile Location), por lo que defienden que a esa hora ya se podía conocer que había dos trenes siniestrados.

Asimismo, las fuentes indican que existió una comunicación entre los jefes de sala del 112 de Madrid y de Andalucía en la que "llegaron a la conclusión de que la implicación de dos trenes podía tratarse de una confusión, sin comprobar la ubicación de esas llamadas".

Subrayan que el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Madrid fue el que comunicó posteriormente al 112 que había un segundo tren, el Alvia 2384, y que había realizado un frenazo de emergencia al encontrar al otro en la vía, produciéndose heridos.

Así, insisten en que no comprenden la razón por la que los mandos del operativo no ordenan localizar a ambos trenes.

Grabaciones del informe

El informe de la Guardia Civil se elaboró a través de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias como los Centros de Emergencias 112 Andalucía y de Madrid, el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Sevilla y en Madrid, el Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha en Madrid y el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS).

El texto corrobora que existió una "importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas como relacionadas con el tren Iryo".

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De esta manera, según las conclusiones de la Guardia Civil, las llamadas que alertaban del tren Alvia "se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo de menor gravedad, o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo".