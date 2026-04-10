Artemis realiza las últimas maniobras para volver a la Tierra y cruza los dedos ante una reentrada de alto riesgo

En tan solo unas horas, Artemis volverá por fin a casa. Tras una travesía de diez días por el espacio, la primera misión lunar tripulada en más de medio siglo volverá a su planeta madre. Según explican desde la sala de control, los cuatro astronautas a bordo ya están realizando las últimas maniobras técnicas para corregir la trayectoria de la nave y enfocarse hacia su destino final. En breves la nave se desprenderá del módulo de servicio que la ha acompañado durante todo el viaje, se dispondrá en el ángulo definitivo y se preparará para despedirse definitivamente del espacio. El cronograma de la misión indica que, si no hay más inconvenientes, la misión realizará sus últimas maniobras alrededor de la 1.30 (hora peninsular española) y se posará en algún punto del Pacífico, cerca de la costa de California, alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado. Ya hay equipos de rescate movilizados en la zona para ayudar a los astronautas en su regreso a la Tierra. Solo falta cruzar los dedos para que todo vaya bien.

El protocolo de reentrada en la atmósfera que realizará Artemis, de unos 15 minutos de duración, es algo que nunca antes se ha puesto a prueba. Se trata de una maniobra que se ha ideado para minimizar los riesgos del primer vuelo de prueba de este programa. En 2022, el primer vuelo del programa Artemis realizó un aterrizaje que, según desvelaron análisis posteriores, acabó generando grietas en el escudo térmico. En un primer momento se barajó la opción de diseñar un nuevo escudo térmico pero la idea acabó siendo desechada por razones de "tiempo, coste y riesgo operativo". Los responsables de la misión afirmaron que cambiarlo habría implicado rediseñar, fabricar e integrar un nuevo sistema, además de repetir numerosas pruebas de certificación y eso, finalmente, habría retrasado significativamente la misión. Es por ello que, en lugar de modificar el 'hardware', la agencia optó por ajustar la trayectoria de reentrada para evitar las condiciones que provocaron el problema.

Ya hay equipos de rescate movilizados en la zona para ayudar a los astronautas en su regreso a la Tierra

Artemis ensayará ahora un protocolo de reentrada mucho más directa, sin rebote, centrada en atravesar la atmósfera en una sola fase. Según argumenta el equipo científico de la misión, de este modo el escudo térmico se calentará y se desgastará de forma progresiva y constante, permitiendo que los gases escapen correctamente y evitando daños estructurales en la nave. Con ello, afirman, se espera esquivar el riesgo de grietas potencialmente peligrosas o al menos minimizarlo al máximo. Aunque esto, paradójicamente, expondrá a los astronautas a la reentrada más rápida y con mayor presión térmica jamás registrada. De ahí que, muy posiblemente, en la sala de control más de uno cruzará los dedos durante este complejo proceso.

Cómo será la reentrada

La coreografía de reentrada durará entre 12 y 15 minutos y seguirá los siguientes pasos. Unos 20 minutos antes de ingresar en la atmósfera, Orión se separará del módulo de servicios y ajustará con precisión su ángulo de entrada. Todo ello, sabiendo que uno demasiado pronunciado podría destruir la nave, mientras que uno demasiado suave la haría rebotar fuera de la atmósfera. Después, una vez enfocada en su objetivo, la nave acelerará hasta alcanzar una velocidad hipersónica de hasta 40.000 km/h. O dicho de otra forma, acelerará hasta ir 40 veces más rápido que un avión normal y hasta 32 veces la velocidad del sonido. Una vez alcanzada la interfaz de entrada, a unos 120 km de altura, la fricción y compresión del aire generarán una enorme bola de fuego alrededor de la cápsula y elevarán las temperaturas hasta llegar a los 3.000 grados centígrados.

El momento más crítico se vivirá apenas unos segundos después de entrar en la atmósfera. Será entonces cuando la nave, envuelta en una nube de plasma, perderá las comunicaciones con la Tierra durante aproximadamente seis minutos. Durante este "apagón", la cápsula descenderá desde unos 120 km hasta unos 45 km de altura sin contacto con control de misión, dependiendo únicamente de sus sistemas automáticos. Superado este momento, la nave restablecerá las comunicaciones con la sala de control y comenzará la fase final de desaceleración donde se irán desplegando los paracaídas para reducir la velocidad. El proceso culminará con el amerizaje de la cápsula en las aguas océano Pacífico, frente a las costas de San Francisco. Ahí habrá equipos especializados para recoger a los astronautas y llevarlos a casa. O mejor dicho, primero a los centros de recuperación para revisar su estado de salud y después a abrazar a sus familias.