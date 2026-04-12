Consulta la portada correspondiente al día 13 de febrero de 2026
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- Muere Felipe Salgado Conejero, referente del comercio tradicional y cofrade de Cáceres
- El imponente escenario de Fito&Fitipaldis toma el Recinto Hípico para el concierto del año en Cáceres
- Extremadura activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias comarcas de Badajoz y Cáceres
- El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo
- Cáceres impulsa la vivienda asequible: más de 540 pisos protegidos y rehabilitación en marcha
- La denuncia de boutiques de moda en Plasencia: 'Nos utilizan de probadores y luego compran por internet