La guerra de la leche: tensión máxima entre ganaderos e industria por la caída del 15% en los precios

También hay guerra en España: la de la leche. El sector lácteo nacional está inmerso en una disputa entre productores e industria, en la que el Gobierno intenta mediar. La renovación de los contratos entre ambas partes se ha convertido en 2026 en una confrontación abierta, marcada por caídas de precios, costes disparados y acusaciones de prácticas abusivas.

El detonante ha sido la caída abrupta de los precios en origen. Tras cerrar 2025 en torno a los 0,53 euros por litro (por encima de la media europea, entre 0,45 y 0,48), las nuevas ofertas contractuales han introducido recortes de entre 6 y 10 céntimos. En la práctica, muchos contratos se sitúan ahora entre 0,38 y 0,47 euros, lo que supone una reducción cercana al 15% en pocas semanas.

“Los contratos se han firmado con rebajas de entre 6 y 9 céntimos por litro”, resume Francisco Fernández, presidente de Agaprol. Una caída que, según David Alonso, responsable del sector lácteo en Unión de Uniones, equivale a “una bajada del 15%”.

Las más afectadas

El impacto es especialmente visible en Galicia, que concentra el 42% de la producción nacional, y donde los ganaderos ya partían de precios inferiores a la media. En Castilla y León, las organizaciones agrarias advierten de que hasta la mitad de las explotaciones podrían desaparecer si se mantienen las condiciones actuales. En Navarra, los productores denuncian directamente imposiciones contractuales sin justificación de mercado.

En Catalunya, una treintena de ganaderos de Unió de Pagesos (UP) arrojó a finales de marzo leche de diferentes marcas ante la planta que el grupo Pascual tiene en Gurb (Barcelona) para denunciar la última oferta de contratos presentada por esta empresa, que planteaba una bajada de entre 5 y 6 céntimos por litro de leche

El problema, subraya el sector, es que este ajuste se produce en un contexto de precios disparados de producción. El coste real se sitúa entre los 55 y los 60 céntimos por litro, lo que está provocando pérdidas de hasta 18 céntimos por litro.

"Se nos está aplastando"

El sector es unánime: “Se nos está aplastando y obligando a trabajar a pérdidas”, denuncia Charo Arredondo, responsable del área láctea de COAG. “La industria impone y no negocia”, añade Ramón Artime, presidente del sector de vacuno de leche de ASAJA. “No hay ninguna razón de mercado que justifique esta bajada”, sostiene Beni Irurita, representante de UAGN en Navarra.

Algunas organizaciones van más allá, más allá: “Las industrias lácteas están constituyendo un nuevo cártel de la leche”, afirma Roberto García, secretario general de Unións Agrarias. Las organizaciones agrarias ya han trasladado estas sospechas a los organismos de competencia, lo que abre la puerta a una posible investigación.

Un momento de la protesta de Unió de Pagesos ante la fábrica del grupo Pascual en Gurb (Barcelona). / Cedida por Unió de Pagesos

La industria replica

La industria transformadora ofrece una lectura muy distinta. Desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), su director general, Luis Calabozo, defiende que el ajuste responde a la evolución del mercado europeo. “No podíamos mantener ese diferencial de precios con Europa”, ha señalado, en referencia a la brecha que situaba a España por encima de la media comunitaria.

El sector industrial apunta a un contexto de caída generalizada en la Unión Europea, donde los precios han descendido hasta un 19% interanual, con bajadas aún mayores en países del norte. A ello se suma la presión de las importaciones, ya que España mantiene un déficit estructural en productos lácteos, lo que obliga, según la industria, a ajustar precios para no perder competitividad.

Fuentes del sector transformador insisten en que los contratos responden a la realidad del mercado y rechazan las acusaciones de prácticas coordinadas. Defienden que existe competencia entre operadores y que las bajadas son consecuencia directa de la evolución de la demanda y de los precios internacionales.

Interviene Agricultura

En medio de este choque, el Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, ha tratado de intervenir como mediador. El departamento ha apelado al diálogo y ha recordado que los precios en España siguen por encima de la media europea, además de subrayar que la producción ha crecido un 1,6% en el inicio de 2026.

Agricultura ha mantenido reuniones con las principales organizaciones del sector (ganaderos e industria) para rebajar la tensión y encauzar la negociación de los contratos, sin éxito. “Ha sido una reunión totalmente improductiva”, lamentó José Ramón González, responsable de ganadería de UPA. Las organizaciones reclaman una actuación más contundente y la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir contratos por debajo de costes.

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El conflicto se produce además en un sector en retroceso. En España quedan 8.661 explotaciones de vacuno de leche y el ritmo de desaparición ronda las dos al día. En este contexto, el malestar crece en las principales regiones productoras y las protestas comienzan a extenderse. Con ganaderos alertando de pérdidas sostenidas y riesgo de cierre, la industria defendiendo su adaptación al mercado europeo y el Gobierno tratando de mediar sin resultados visibles, no se vislumbra una entente próxima.