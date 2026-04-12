Miles de andaluces claman contra Juanma Moreno por la "privatización" de la Sanidad: "Que nadie se olvide el 17 de mayo"

La 'guerra' en Andalucía ha comenzado. Faltan 18 días para que comience la campaña electoral y 35 restan para que se abran las urnas, pero todos están ya en sus puestos. Los tambores de guerra suenan a aquella canción de "tú y tú y tú y solamente tú..." y la izquierda dispara al talón de Aquiles de Juanma Moreno: la Sanidad. Buena cuenta de ello dio la manifestación por la sanidad pública convocada por Marea Blanca, que contó con la participación de María Jesús Montero (PSOE), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Miles de andaluces -la organización habló de 55.000 y la Policía Nacional lo rebajó a 5.000- llegados de distintos pueblos de Sevilla se plantaron en San Telmo para protestar contra los recortes y el funcionamiento del SAS. Todos señalaron al presidente de la Junta de Andalucía como principal responsable con proclamas como "Moreno Bonilla privatiza de maravilla".

La cabecera de la manifestación dejaba claro: "Recuperar la Sanidad Pública Andaluza. Nuestra salud no es vuestra mercancía". Amama llegó a la protesta bajo el grito de "nuestras vidas no pueden esperar". Quienes esperaban puntuales en San Bernardo aplaudieron la entrada de la asociación contra el cáncer de mama, que portaba una lona con los nombres de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado.

El reprocho no únicamente estuvo centrado en dicho fallo. Las listas de espera, los problemas de atención primaria o la falta de médicos en las zonas rurales coparon gran parte de las protestas. También estuvieron presentes, por ejemplo, los miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple. "Pobre sanidad, pobre sanidad, si no tienes talonario te vas para el otro barrio", reclamaron los presentes.

Había quien relacionaba a Moreno con Mazón: "Vuestra mala gestión nos mata". Otros recordaron el problema para poder ir al médico: "Próxima cita cuando tu cartera te lo permita". También estuvo quien le hizo rememorar al presidente de la Junta de Andalucía su perfil moderado: "El negocio de su vida... Comerciar con la tuya: el 'moderado' con su gestión no está 'matando' ¡¡moderadamente!!".

Una imagen de la manifestación. / D. D.

Todas las capitales de Andalucía contaron con una manifestación de esta índole este domingo. Las de Sevilla y Granada fueron las más multitudinarias con 5.000 asistentes cada una. Además, la provincia granadina contó con otra protesta celebrada en Motril que contó con 600 asistentes. La de Málaga fue la tercera manifestación más poblada con 3.800 asistentes. En Cádiz y Córdoba hubo 2.000 personas reclamando por la sanidad pública, en Huelva fueron 1.500, en Jaén 1.400 y en Almería 1.000. En total, 21.300 personas.

La batalla política

Los principales partidos políticos de izquierda no quisieron perderse la ocasión para hacer mella en el talón de aquiles de su rival. No en vano, el propio Moreno reconocía en la entrevista concedida a El Correo de Andalucía publicada este domingo que "lo peor" de su mandato ha sido "la crisis de los cribados. En términos de gestión, ha sido la experiencia que más me ha dolido".

El primero en llegar fue José Ignacio García, de Adelante Andalucía. Llegó con un claro mensaje a Vox: una camiseta reclamando a Blas Infante. Es la revelación tras la última legislatura y en el ambiente se palpaba. "¿Tú eres el diputado, no? Sigue así, me encanta escucharte. Como dicen en mi pueblo: con la verdad por delante", le dijo un hombre que le paró al principio.

Imagen de una mujer protestando / D. D.

El andalucista acusó a Moreno Bonilla de tener un "plan de privatización" de la sanidad pública andaluza y de "atacar" a Amama, "las protagonistas" de unas movilizaciones que "van mucho más allá de los partidos y no son de los partidos". Con este relato cumplió García. Su formación se colocó en la última posición y a él, incluso, se le pudo ver cerrando la marcha de miles de personas.

Antonio Maíllo le tomó el relevo ante los micrófonos. Desde Por Andalucía "reprobamos una gestión privatizadora y que destroza la sanidad pública como modelo de igualdad a un derecho básico, un derecho que salva vidas". Le reprochó a Moreno Bonilla que esté "otra vez insultando a las víctimas" del cribado del cáncer de mama y "despreciándolas" porque "no está estableciendo medidas preventivas serias".

La coalición de izquierdas propone una red pública que garantice "un centro público y un hospital público en su entorno" a todos los andaluces. "Y si no lo tiene, pues haremos una compra o expropiación, ya sea de uso o de titularidad de los hospitales privados presentes", apuntó Maíllo.

Cerró el turno político María Jesús Montero. La líder del PSOE-A repartió besos y abrazos acalorados como quien vuelve a casa y hace tiempo que no ve a los suyos. La diputada nacional se hizo multitud de fotos y fue la candidata que más reclamo obtuvo a su alrededor.

Montero cree que el 17 de mayo "nos jugamos la vida". Aseguró que Juanma Moreno está "vendiendo" el proyecto de vida de los andaluces y supeditando la atención médica a criterios de "rentabilidad económica". "Si hay cura para un problema de salud, todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta, tienen que tener acceso a esos tratamientos".

"Que nadie se olvide el 17 de mayo"

La manifestación se alargó casi a las dos horas, con un sol de órdago desde el principio en la capital andaluza. Ante la gran afluencia de público, la cabecera llegó a San Telmo y tuvo que esperar un buen rato a que hicieran aparición el resto de presentes.

Imagen de San Telmo. / D. D.

Una vez frente a la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, se bailaron las sevillanas de Marea Blanca, se realizaron nuevas proclamas en favor de la Sanidad pública. Todo terminó con los asistentes cantando el himno de Andalucía y con un último recordatorio: "Que nadie se olvide el 17 de mayo de poner su voto en la urna defendiendo la sanidad pública".