Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de abril de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de abril de 2026 es: 04, 11, 40, 32, 54, siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- Muere Felipe Salgado Conejero, referente del comercio tradicional y cofrade de Cáceres
- El imponente escenario de Fito&Fitipaldis toma el Recinto Hípico para el concierto del año en Cáceres
- Extremadura activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias comarcas de Badajoz y Cáceres
- El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo
- Cáceres impulsa la vivienda asequible: más de 540 pisos protegidos y rehabilitación en marcha
- La denuncia de boutiques de moda en Plasencia: 'Nos utilizan de probadores y luego compran por internet