Empordà, Priorat y Terra Alta: un viaje de norte a sur entre mar, pizarra y secano

La propuesta reúne seis botellas por 59 euros, frente a un valor real de 106 euros, lo que supone un ahorro del 44 %. La selección incluye tres proyectos familiares que trabajan el viñedo desde perspectivas distintas, permitiendo comparar cómo el territorio condiciona el estilo del vino.

Abril se plantea como un recorrido geográfico de norte a sur. Desde viñedos abiertos al mar y marcados por la tramontana, pasando por suelos de pizarra que definen vinos de perfil mineral, hasta zonas de secano con contrastes térmicos acusados. Tres contextos que comparten tradición vitivinícola, pero que expresan perfiles claramente diferenciados.

Edu de Batlle Coma de Vaixell. / EL PERIÓDICO

Coma de Vaixell 2019, la tensión del Mediterráneo

En Colera, en el extremo norte del Empordà, Hugas de Batlle cultiva viñedos en terrazas frente al mar, donde la tramontana y los suelos pobres favorecen la concentración natural de la uva.

Coma de Vaixell combina cabernet sauvignon, garnacha, syrah, merlot y cariñena. En nariz ofrece fruta roja madura con un fondo especiado, mientras que en boca se muestra intenso pero ágil, con buena acidez, tanino presente y un final fresco que aporta tensión.

Fundada en 2002, la bodega trabaja en un entorno de fuerte identidad paisajística, con viticultura de secano y producción limitada.

Pachem Garnacha 2019. / EL PERIÓDICO

Pachem Garnacha 2019, la frescura del Priorat

Desde Gratallops, Clos Pachem propone una interpretación más ligera y precisa del Priorat. Elaborado íntegramente con garnacha tinta, el vino se aleja de los perfiles más concentrados para apostar por la frescura y la definición.

Aromáticamente muestra fruta roja fresca, con matices cítricos y herbáceos. En boca destaca la acidez, una textura más ligera de lo habitual y un final limpio. La crítica internacional ha respaldado este enfoque con puntuaciones destacadas en guías especializadas: 95 puntos Decanter, 92 puntos Tim Atkin, 92 puntos James Suckling, 91 puntos Gilbert & Gaillard, Double Gold Gilbert & Gaillard y 91 puntos Guía Peñín.

Clos Pachem es el proyecto personal de Michel Grupper en Gratallops. PACHEM es el acrónimo formado por los nombres de sus tres hijos: PAul, CHarles y EMma. La bodega, situada en el casco histórico del municipio, fue diseñada por el estudio Harquitectes con criterios de sostenibilidad, integrándose en el entorno y garantizando estabilidad térmica natural en el espacio de fermentación.

Xavier Clua interpreta un paisaje de secano marcado por el contraste térmico y los suelos arcillosos y calcáreos para hacer Mil•lennium. / EL PERIÓDICO

Mil•lennium 2021, estructura y carácter continental

En la Terra Alta, Xavier Clua interpreta un paisaje de secano marcado por el contraste térmico y los suelos arcillosos y calcáreos. Mil•lennium combina garnacha negra, cabernet sauvignon y syrah con crianza en roble francés.

En nariz despliega fruta madura y notas balsámicas. En boca es estructurado, con tanino firme, volumen y una acidez que equilibra la potencia, configurando el perfil más corpulento de la selección.

Con cuatro generaciones vinculadas a la viña, la bodega combina tradición familiar y enfoque técnico para expresar con claridad el carácter de su territorio.

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Dónde encontrar la selección

La selección de vinos de abril está disponible en Casa Gourmet, el e-commerce gastronómico del grupo Prensa Ibérica, especializado en vinos singulares y productos gourmet elegidos con criterio. Puede adquirirse a través del Club de Vinos en casagourmet.es y en su app.