Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pórroga de AlmarazNuda propiedadAl ÁndalusSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Ministerio de Agricultura

España levanta cinco meses después el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar

La medida estaba vigente desde el mes de noviembre

Se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres

Aves de corral en una explotación de agricultura regenerativa.

Aves de corral en una explotación de agricultura regenerativa. / Galdric Mossoll

EFE

Madrid

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo a las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica.

Así lo recoge en un orden del Departamento que ha publicado el Boletín Oficial del Estado este jueves y que entra en vigor hoy mismo.

Noticias relacionadas

El Ministerio ha tomado esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
  2. Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
  3. Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
  4. La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
  5. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
  6. Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
  7. Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
  8. El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad

Extremadura deja de ser la excepción y pone fin al confinamiento de aves en 99 municipios

Extremadura deja de ser la excepción y pone fin al confinamiento de aves en 99 municipios

Un nuevo corredor de compras para Cáceres: el ayuntamiento da el impulso definitivo al parque comercial Bogaris junto a Carrefour y Leroy Merlin

Un nuevo corredor de compras para Cáceres: el ayuntamiento da el impulso definitivo al parque comercial Bogaris junto a Carrefour y Leroy Merlin

Autobuses desde Cáceres para la manifestación del 18 de abril en defensa de policías y guardias civiles

Autobuses desde Cáceres para la manifestación del 18 de abril en defensa de policías y guardias civiles

¿Por qué el Golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar del planeta?

¿Por qué el Golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar del planeta?

La Diputación de Cáceres se reúne con empresas encargadas de la conservación de carreteras

La Diputación de Cáceres se reúne con empresas encargadas de la conservación de carreteras

El hotel Las Arenas acoge una nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

El hotel Las Arenas acoge una nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Historias inspiradoras: Columbus Venture Partners, el fondo español que convierte ciencia en industria y terapias reales

Historias inspiradoras: Columbus Venture Partners, el fondo español que convierte ciencia en industria y terapias reales
Tracking Pixel Contents