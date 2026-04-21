Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pacto de gobiernoVirgen de la MontañaCáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El Bocal

La jueza del caso de la pasarela de Santander amplía la acción penal a un tercer funcionario de Costas por seis posibles homicidios

El jefe de Servicio de Proyectos y Obras, responsable del mantenimiento de la pasarela, se suma a los otros dos investigados de Costas por la posible comisión de seis delitos de homicidio

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en la playa de El Bocal.

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en la playa de El Bocal. / EP

EP

Santander

La jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que el pasado marzo fallecieron seis estudiantes, ha ampliado la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria por la posible comisión de seis delitos de homicidio.

Se trata del jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, que se suma así a los otros dos investigados del departamento: el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la estructura siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.

La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una "negligencia grave" que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave -por los seis jóvenes que perdieron la vida naturales de Camargo, Vizcaya, Guadalajara y Almería- y un delito de lesiones por imprudencia grave -por las heridas sufridas por la única chica que se salvó, de Álava- frente a los tres funcionarios de Costas.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que investiga lo ocurrido ha acordado que el médico forense examine a la superviviente para que informe sobre las lesiones que sufrió.

Y ha rechazado la petición del Ayuntamiento para que el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela declare el próximo viernes, 24 de abril, como investigado en vez de hacerlo como testigo-perito, como está citado.

Noticias relacionadas y más

Tres semanas después, el 15 de mayo practicará toda la prueba pericial y se tomará también declaración a los tres técnicos investigados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
  2. Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
  3. El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
  4. Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
  5. El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
  6. Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
  7. Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros
  8. La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros

El Gobierno vincula las colas para los procesos de regulación de migrantes al “boicot” de ayuntamientos del PP

El Gobierno vincula las colas para los procesos de regulación de migrantes al “boicot” de ayuntamientos del PP

Directo | Sigue la comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta

Directo | Sigue la comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta

Altercados por la Copa del Rey: detenidas dos personas por conducción temeraria y lanzamiento de bengalas en la autovía A-66 a su paso por Mérida

Altercados por la Copa del Rey: detenidas dos personas por conducción temeraria y lanzamiento de bengalas en la autovía A-66 a su paso por Mérida

Iberdrola lleva al juzgado la acusación de REE y Redeia de que el apagón comenzó en una planta de Extremadura

Iberdrola lleva al juzgado la acusación de REE y Redeia de que el apagón comenzó en una planta de Extremadura

La Junta de Extremadura responde a la concentración de Enfermería del Hospital Universitario de Cáceres y anuncia un estudio de la situación

La Junta de Extremadura responde a la concentración de Enfermería del Hospital Universitario de Cáceres y anuncia un estudio de la situación

Agua, veterinarios y enfriamiento del asfalto: el plan de Sevilla para proteger a los caballos en la Feria de Abril 2026

WOMAN mayo te regala el complemento de moda de COOSY para elevar tu look y sumarte a una de las tendencias de la temporada

WOMAN mayo te regala el complemento de moda de COOSY para elevar tu look y sumarte a una de las tendencias de la temporada

La investidura de Guardiola arranca este martes con Vox confiando en su "buena fe", aunque recela de Génova

La investidura de Guardiola arranca este martes con Vox confiando en su "buena fe", aunque recela de Génova
Tracking Pixel Contents