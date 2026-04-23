Foto del año
La fotografía de una familia migrante separada por el ICE, de Carol Guzy, gana el World Press Photo 2026
La obra retrata el impacto de las políticas migratorias estadounidenses en la separación familiar
EFE
La Haya
La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.
- Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
- Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
- Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional
- El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: 'Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas
- Las tunas ganan terreno en Las Cuatro Esquinas y una multitud canta y baila con ellas a la Virgen de la Montaña de Cáceres
- San Jorge, patrón de Cáceres, protagoniza una noche de fuego, tradición y búsqueda de tesoros ocultos
- La quema del dragón de Cáceres moviliza a una veintena de agentes para garantizar la seguridad
- Viaje al pasado: el 'Tren de los 80' ofrece una experiencia histórica entre Cáceres y Valencia de Alcántara