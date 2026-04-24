Los obispos acusan a Vox de injurias y critican la idea de dar "prioridad nacional" a los españoles sobre los inmigrantes

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "injurias" por sugerir que la Iglesia se enriquece con la inmigración, en un tuit en el que el político reaccionó a las declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelo, quien invitó a conocer la realidad de los inmigrantes subiéndose a un cayuco.

Asimismo, el secretario general ha mostrado el recelo de los obispos a la propuesta de Vox, aceptada por el PP en Extremadura y Aragón, de dar "prioridad nacional" en las ayudas públicas a los españoles respecto a los migrantes. "Amor al prójimo no es al de mi partido, mi país, mi lengua, ni siquiera mi religión, el criterio evangélico está por encima de cualquier consideración y la Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha señalado.

La Iglesia "no estará nunca" de acuerdo con medidas que traten de "excluir o anular al otro", ha remachado. Y, al mismo tiempo, ha considerado que la posibilidad de que las autonomías gobernadas por PP y Vox reduzcan las ayudas a Cáritas, precisamente porque esta institución ayuda a los inmigrantes, como un ejemplo de cuando los partidos e instituciones "se mueven a golpe de ideología o eslóganes, no desde un análisis objetivo, sereno y realista".

La visita del Papa

Por otro lado, a la espera de que se conozca la agenda completa del Papa en su visita a España, del 6 al 12 de junio, García Magán, ha afirmado que para esta institución "sería bueno" que León XIV se reúna con las víctimas de la pederastia; pero ha aclarado que ese encuentro depende de la Santa Sede, que es la que en última instancia decide en torno a los viajes del pontífice y qué actos protagoniza. Magán ha recordado que el Papa se ha reunido ya con víctimas en otros países, por lo que no ha descartado esta posibilidad en España.

Se da la circunstancia que la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo firmaron en enero un plan de reparación para las víctimas, que precisamente ha sido explicado esta semana a los obispos durante la 129 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y estos lo han "aceptado", según ha explicado García Magán en rueda de prensa. Además, el servicio de asesoramiento a menores puesto en marcha hace cinco años por la Iglesia ha dado cuenta, en el encuentro, de sus últimos trabajos. En las 262 oficinas repartidas por toda España se han recibido 93 nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en instituciones católicasen 2025, lo que suma un total de 1.131 víctimas desde hace cinco años, que acusan a unos 1.000 religiosos.

No obstante, no ha explicado qué sé ha hecho con estos acusados, algunos de los cuales pueden haber fallecido ni ha detallado cómo han sido reparadas las víctimas. A este respecto, la CEE ha aprobado esta semana un decreto general sobre sanciones a clérigos y laicos causantes de delitos, que recupera la pena de multa, pero tampoco ha aclarado qué tipo de penas se impondrán en concreto a los clérigos acusados de pederastia. Solo ha remachado que es un decreto que afecta a religiosos y laicos y que contempla "penas expiatorias", entre otras, si cometen cualquier tipo de delito, no solo abusos sexuales.

La prevención

Lo que sí ha precisado es que durante el último año se ha dado formación a 465.465 personas en la prevención de abusos y protección a los menores, en los que han participado sacerdotes, profesores, monitores, padres, catequistas y menores, entre otros. "Se han hecho más actividades porque son más el número de personas que se interesan por la formación", ha indicado.

También ha querido dejar claro al Gobierno que, aunque haya difundido el plan de reparación como algo novedoso, "la Iglesia lleva años pagando" a las víctimas por la vía judicial, civil o canónica, así como en acuerdos extrajudiciales y ha puesto en marcha su propio plan de reparación, al que se han acogido las 1.131 víctimas mencionadas, a las que, según García Magán, se ha ofrecido una "reparación integral, no solo económica".

Noticias relacionadas

Respecto a la visita del Papa, no ha dado nuevos detalles sobre su agenda, solo ha explicado que la CEE ha invitado al pontífice a visitar su sede en Madrid, que el cupo de voluntarios está "casi cubierto" y que ya se han acreditado unos 1.000 periodistas.