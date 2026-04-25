Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 25 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 25 de abril de 2026, ha estado formada por los números 3, 6, 10, 28, 30 y 46. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 1. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3634755, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- El Cacereño, más cerca de bajar
- El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres
- Muere Vicente Gibello, histórico farmacéutico de la plaza Mayor de Cáceres
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Más de 80 queserías participarán en la Feria Nacional del Queso de Trujillo 2026
- Apartamentos de larga estancia en Pintores (Cáceres) por 750 euros al mes
- Dori, casi 28 años detrás del mostrador de Don Goloso en Plasencia