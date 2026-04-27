Los médicos exigen la mediación de Pedro Sánchez para acabar con la huelga: dicen que Mónica García ya no es una "interlocutora válida"

Arranca una nueva semana de huelga de médicos a nivel estatal para protestar contra la reforma del Estatuto Marco. Sin traza alguna de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y tras el anuncio, este fin de semana, de la titular de este departamento, Mónica García, de que se presentará a las primarias de Más Madrid para volver a ser la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y disputar la Puerta del Sol a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado conjunto, el Comité de Huelga exige a Pedro Sánchez que "asuma la responsabilidad de desencallar la negociación" y sostiene que "la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida".

Los médicos protagonizan la tercera semana de huelga en lo que va de año. En varias comunidades, se prolongará hasta el 30 de abril. El Comité de Huelga está integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

"Sin avances reales"

Los médicos justifican el nuevo paro en la falta de avances. "Tras 16 jornadas de paro y más de una decena de reuniones sin avances reales, el Comité de Huelga considera que el conflicto ha alcanzado un punto decisivo: no habrá final sin negociación real ni solución efectiva", indica el Comité. "No hay vuelta atrás mientras se pretenda sostener la sanidad pública sobre el sobreesfuerzo permanente, la precariedad estructural y el deterioro progresivo de las condiciones laborales de médicos y facultativos", añaden.

El Comité sostiene que la ministra de Sanidad "ha dejado de ser una interlocutora válida. La ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su ministerio. La reciente orientación de sus prioridades políticas hacia Madrid no es una cuestión personal ni partidista, sino la constatación de que este conflicto exige una interlocución sólida, estable y con verdadera capacidad de decisión", añaden los médicos que la pasada semana pedían su dimisión.

Negociación real

El Comité de Huelga recuerda que el conflicto nace de un anteproyecto impulsado por el ministerio "sin el concurso de todos los ministerios implicados y sin una negociación real con el colectivo". Tras "numerosas e infructuosas reuniones", apuntan los sindicatos, no se ha producido "ninguna rectificación sustancial, lo que evidencia la falta de voluntad para corregir un planteamiento que ha generado un conflicto de gran magnitud y el rechazo total de los médicos y facultativos".

El Comité "exige la intervención directa del presidente del Gobierno, puesto que este conflicto ya excede al Ministerio de Sanidad: es una cuestión de Gobierno. La sostenibilidad del sistema, las condiciones laborales de los médicos y la calidad asistencial requieren decisiones que trascienden un ministerio que se ha mostrado incapaz de abordarlas", aseguran.

"Por tanto, Pedro Sánchez debe asumir personalmente este conflicto, tomar el control político de esta situación y garantizar una negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión, que permita desbloquear una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas. No se puede legislar contra los médicos y, al mismo tiempo, defender la sanidad pública", enfatizan.

Concentraciones

En Madrid, más de 250 médicos y facultativos, se han concentrado frente al Hospital La Paz. "Al menos ya entendemos por qué el Ministerio no avanzaba, sino que solo hacía que avanzaba. Sencillamente, querían llegar con un acuerdo, aunque fuera en falso, para que la ministra pudiera anunciar que retoma su carrera política a nivel de la Comunidad de Madrid", ha apuntado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS y miembro del Comité de Huelga estatal.

Ha señalado que se necesitan "interlocutores válidos a nivel de Gobierno" y por ello ha apelado a que "Pedro Sánchez hable con los ministerios que tenga que hablar para ponerle solución a este problema que se va a mantener con este Gobierno o con los que vengan si no se soluciona".

Huelgas autonómicas

También en esta ocasión hay comunidades que han convocado sus huelgas autonómicas coincidentes con la nacional para reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos. Fuera de los sindicatos confederados también hay huelga convocada en Catalunya por Metges de Catalunya este lunes o en Madrid por AMYTS del 27 al 30 de abril. En esta comunidad, AMYTS informa de que la Consejería de Sanidad les ha convocado a una reunión la semana que viene para abordar reivindicaciones que dependen de las comunidades autónomas.

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A lo largo de esta semana se celebrarán concentraciones y manifestaciones en las distintas comunidades autónomas. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, se ha pronunciado este lunes sobre las movilizaciones y ha defendido que "lo mejor que podría pasar es establecer un marco y dejar después a las comunidades autónomas que, una a una, resuelvan los temas que realmente importan". "Al final, la prestación asistencial se hace en las comunidades autónomas. Espero que cuanto antes se llegue a un acuerdo y que esta huelga termine lo más pronto posible", ha asegurado.